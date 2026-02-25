Mimmo Landi candidato al Consiglio Provinciale con “Hirpinia Libera”: «Entusiasmo e responsabilità»Pubblicato in data: 25/2/2026 alle ore:15:31 • Categoria: Politica •
Il vicesindaco Domenico Landi candidato al Consiglio Provinciale di Avellino nella lista “Hirpinia Libera”, in quota Forza Italia.
«Accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità questa candidatura», afferma Landi, ringraziando il segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino e il consigliere regionale Livio Petitto per la fiducia accordata.
Landi assicura impegno, spirito di servizio e ascolto, con l’obiettivo di mettere al centro la passione per la provincia di Avellino e tradurla in azioni concrete e opportunità reali per le comunità del territorio.
