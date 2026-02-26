L’onorevole Alberta De Simone al Quirinale, memoria viva della riforma del 1996: “Un alto riconoscimento per una battaglia di civiltà”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione di parlamentari protagoniste dell’approvazione della legge n. 66 del 1996 contro la violenza sessuale, guidata da Alberta De Simone, in occasione del trentesimo anniversario della legge. Erano presenti Valentina Aprea, Anna Finocchiaro, Maria Rita Lorenzetti, Alessandra Mussolini, Stefania Prestigiacomo, Livia Turco e Sonia Viale.

Discorso pronunciato da Alberta De Simone il 26/2/2026 in occasione dell’incontro del Presidente Mattarella con una delegazione di promotrici della legge contro la violenza sessuale (Legge n. 66/96)

Egregio Presidente della Repubblica desideriamoesprimere oggi la nostra profonda e sincera gratitudine per il fatto che Lei, insieme a noi, intende sottolineare l’importanza della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 la cui approvazione è avvenuta in Parlamento trenta anni fa.

È noto che noi italiani, fieri di aver conquistato, in cinquant’anni di battaglie, la legislazione a tutela dei diritti delle donne più avanzata d’Europa, eravamo rimasti per 15 anni con un lacuna, quella della violenza sessuale, che ci poneva tra le società più arretrate del mondo.

La vicenda ha avuto inizio nel 1979 con la raccolta di firme per la presentazione in Parlamento di una proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale. Nel febbraio 1980 tale proposta venne presentata alla Camera dei deputati corredata da 300 mila firme. Le forze politiche, colpite dall’interesse generale suscitato dalle donne italiane in tutta la società, presentarono otto diverse proposte di legge.

Eravamo nell’VIII legislatura quando iniziò in Commissione Giustizia della Camera un iter di esame aspro e complesso che approdò ad un testo unificato senza giungere ad una conclusione nell’Aula.

Nella IX legislatura vennero presentate sette proposte di legge che, dopo una tormentata discussione in Commissione produssero un nuovo testo unificato. Questo, approvato alla Camera e inviato al Senato, fu discusso per quattro sedute caratterizzate da molti scontri verbali e poi definitivamente accantonato.

Nella X legislatura furono presentate quattro proposte di legge anche allora il testo unificato, approvato dal Senato, fu modificato alla Camera e poi di nuovo dal Senato per arenarsi definitivamente alla Camera.

Nella XI legislatura furono presentate cinque proposte di legge sulle quali non fu mai aperta la discussione.

Nella XII legislatura avevamo, dunque, alle spalle anni difficili (dei quali Lei Presidente è stato testimone). Eravamo in presenza di un contesto umiliante che, da una parte, presentava l’urgenza di aprire orizzonti nuovi rispettosi della libertà e dignità femminile, dall’altra ci rendeva consapevoli che legiferare sulla violenza sessuale era un’operazione così complicata che, per quattro legislature, si era rivelata impossibile. E tuttavia non potevamo più ignorare l’offesa che noi e ogni donna italiana sentiva nel permanere degli articoli del codice Roccoche risultavano ormai intollerabili per le nostra coscienze. La Carta Costituzionale, di cui Lei è il massimo garante, stabilisce all’art. 3 il principio di uguaglianza ed elimina ogni discriminazione, a parte da quella di sesso. Malgrado ciò fino al ’96 erano in vigore articoli del codice penale che negavano quel principio. Un solo esempio: il rapimento di una donna si chiamava “ratto a fini di libidine” ed era punito con pena massima fino a 5 anni; la sottrazione di un uomo di chiamava “sequestro di persona” e prevedeva una pena massima fino a 8 anni.

La violenza sessuale, una delle manifestazioni più rivoltanti della violenza umana era un reato “contro la moralità pubblica e il buoncostume”. Il corpo della donna era ipotizzato come proprietà di un uomo (padre o marito). Difatti il reato a fini di libidine era aggravato in caso di donna coniugata ed era punito più gravemente del “ratto a fini di matrimonio”. E ancora: la distinzione tra atti di libidine violenta e violenza carnale induceva pratiche processuali molto umilianti (per quelle poche di avevano il coraggio di denunciare) finalizzate ad accertare se c’era stata penetrazione.

L’intollerabilità di quegli articolo del codice penale in vigore spinse alcune di noi a proporre a tutte le donne parlamentari di incontrarci e confrontarci, al di fuori delle discipline partitiche e di gruppo, per giungere a scrivere un testo comune e condiviso. Aderirono all’idea 75 parlamentari (su 88) ed iniziarono il lavoro comune di sera. In cinque settimane un confronto privo di pregiudizi e parzialità affrontò le diverse questioni senza eludere nessun problema e cercando di formulare al meglio ogni articolo della proposta di legge.

Fu scritta allora una pagina inedita di autonomia e coraggio femminile.

L’idea di capovolgere il metodo mise in angolo i conflitti tra gruppi parlamentari, gli istinti maschilisti, i protagonismi individuali e le contrapposizioni ideologiche e limitò l’emergere di gelosie e competizioni tra donne.

Il 23 maggio 1995 la proposta di legge (firmata in ordine alfabetico per evidenziare l’elaborazione comune) fu consegnata alla Camera dei deputati. Il testo, sottoscritto successivamente da molti colleghi uomini, contiene le seguenti disposizioni:

– Colloca i reati di violenza sessuale tra i delitti contro la persona;

– Unifica i reati di violenza carnale e atti di libidine violenta;

– Ai fini di procedibilità prevede la querela di parte prevedendone l’irrevocabilità;

– Prevede il reato di violenza di gruppo;

– Prevede una pena autonoma e più grave per la violenza nei confronti di minori di anni dieci;

– Riserva particolare attenzione alle norme processuali al fine di coniugare l’accertamento della verità alla tutela della privacy.

Il percorso di approvazione fu facile? Certamente no. Il 28 settembre ’95 la legge venne approvata dalla Camera (con 318 voti favorevoli, 54 astenuti e 32 contrari) e trasmessa al Senato.

Il Senato introduce una modifica stabilendo che gli atti sessuali consensuali compiuti da minori dai 12 ai 18 anni non sono da considerare violenza presunta. Il 19 dicembre il testo torna alla Camera e i deputati del CCD pronunciano interventi lunghi, numerosi e ostruzionistici non condividendo la modifica sulla sessualità dei minori. Lo scontro è di nuovo ideologico: contrappone senza rimedio laici e cattolici.

Nelle pieghe di un articolo si è annidato il dettaglio che rischia di far naufragare (complice la pausa natalizia) ancora una volta la legge. Le deputate del testo comune non si arrendono e (per 45 giorni) cercano la mediazione. Infine l’accordo viene trovato su un emendamento che recita: “Non è punibile il minore che compie atti sessuali consensuali con un minore che abbia compiuto gli anni 13 quando la differenza di età non supera i tre anni”.

Il 7 febbraio la legge torna in Senato mentre il governo si è dimesso e si profila la fine della legislatura. I regolamenti vietano, in tal caso, la discussione dei disegni di legge, ma le senatrici chiedono una deroga alle regole e riescono adottenerla.

Il 14 febbraio la legge viene approvata e il 15 è pubblicata.

Oggi, trentesimo anniversario di quegli eventi, riteniamo necessario tramandarne il ricordo perché le nuove norme consentirono all’Italia di presentarsi a mondo con una declinazione dei diritti delle donne che, sola, fotografa esattamente la civiltà democratica di un Paese.

Grazie di nuovo Presidente Mattarella.