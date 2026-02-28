Avellino-Juve Stabia: mister Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati

In vista del match tra Avellino e Juve Stabia, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati:

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 21Armellino, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.

REPORT

Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro.

Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.

Luca Pandolfi dopo aver accusato un fastidio in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale di sinistra.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che è partita la prevendita in vista del match tra Avellino e Juve Stabia che verrà disputato sabato 28 febbraio alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT.

Il settore ospiti resterà chiuso e non sarà consentita la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Napoli ad eccezione dei possessori di fidelity card dell’U.S. Avellino 1912 sottoscritta entro il 20 gennaio 2026.