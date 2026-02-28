  
sabato 28 febbraio 2026
Flash news:   Il Mercatino rionale di Atripalda verso la trattativa privata: prezzo giù del 40% Tappa a Roma per l’Avellino Basket: incontro con il title sponsor Unicusano La Scandone Avellinoingaggia la guardia Primoz Kmetic La Guancia Volley Academy vince la Coppa Irpinia-Sannio con la squadra di Prima Divisione Avellino-Juve Stabia: mister Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati L’onorevole Alberta De Simone al Quirinale, memoria viva della riforma del 1996: “Un alto riconoscimento per una battaglia di civiltà” Mimmo Landi candidato al Consiglio Provinciale con “Hirpinia Libera”: «Entusiasmo e responsabilità» I Carabinieri per la cultura della legalità e la prevenzione dei fenomeni criminosi al liceo di Atripalda Fiume Sabato, boom di domande per la gara: circa 180 imprese partecipano al bando da 1,6 milioni Seconda sconfitta di fila per la Guancia Volley Academy

Avellino-Juve Stabia: mister Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati

Pubblicato in data: 28/2/2026 alle ore:09:45 • Categoria: Avellino Calcio

In vista del match tra Avellino e Juve Stabia, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati:

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 21Armellino, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.

REPORT

Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro.

Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.

Luca Pandolfi dopo aver accusato un fastidio in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale di sinistra.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che è partita la prevendita in vista del match tra Avellino e Juve Stabia che verrà disputato sabato 28 febbraio alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT.

Il settore ospiti resterà chiuso e non sarà consentita la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Napoli ad eccezione dei possessori di fidelity card dell’U.S. Avellino 1912 sottoscritta entro il 20 gennaio 2026.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *