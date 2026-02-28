La Guancia Volley Academy vince la Coppa Irpinia-Sannio con la squadra di Prima Divisione

La Guancia Volley Academy continua a crescere e a strutturarsi come una realtà solida del panorama pallavolistico locale, puntando non solo sulla prima squadra impegnata nel campionato di Serie C, ma anche su un progetto parallelo fondamentale: la formazione che milita in Prima Divisione, nata con l’obiettivo preciso di valorizzare e far maturare giovani talenti.

Il roster è stato costruito con grande attenzione, cercando il giusto equilibrio tra esperienza, senso di appartenenza alla società e prospettiva futura. Una miscela studiata per garantire competitivitàMimmediata ma anche continuità nel tempo, elemento centrale nella filosofia del club.

Tra i giocatori più rappresentativi c’è sicuramente Francesco Lombardi, un lusso per la categoria inMcabina di regia. Il palleggiatore è rientrato “in famiglia” dopo alcune stagioni condizionate da

impegni lavorativi e rappresenta un valore aggiunto importante: esperienza, visione di gioco e leadership sono qualità che stanno contribuendo a dare ordine e sicurezza alla squadra.

Figura simbolo del gruppo resta il capitano Attilio Sessa, vera anima della società fin dagli inizi delMpercorso sportivo. Un punto di riferimento costante, dentro e fuori dal campo, capace di trasmettere identità e spirito di appartenenza. Accanto a lui, un altro fedelissimo come Simone Lombardo, da sempre disponibile a mettersi al servizio della squadra e della società con dedizione totale. A completare il gruppo ci sono diversi atleti under, che con entusiasmo, energia e voglia di crescere contribuiscono a creare amalgama e rappresentano il futuro del progetto sportivo della Guancia Volley Academy.

I risultati stanno premiando questo lavoro: la squadra di Prima Divisione è attualmente prima in classifica con 24 punti, con una partita in meno rispetto alla seconda forza del campionato, il Mercogliano Volley. Un cammino molto positivo dopo nove gare disputate e proprio all’avvio del girone di ritorno.

A rendere ancora più significativo il momento è arrivato anche il successo nella Coppa Irpinia Sannio (terza edizione). La formazione guidata da coach Modica, nello scorso weekend, ha conquistato il trofeo superando con autorità la squadra beneventana del Santa Maria di Costantinopoli con un netto 3-0 (25-22, 25-21, 25-17), confermando solidità, organizzazione e qualità tecnica e che ha visto in capitan Sessa, l’MVP della gara.

Un progetto che guarda al presente ma soprattutto al futuro, con la consapevolezza che crescita dei giovani, identità societaria e risultati sportivi possono convivere e rafforzarsi a vicenda.