La Scandone Avellinoingaggia la guardia Primoz Kmetic

La Scandone Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con Primoz Kmetic, guardia/ala slovena classe 2001, 1,95 m di altezza, che entra a far parte del roster biancoverde per il prosieguo della stagione.

Kmetic arriva dal girone C della Serie B Interregionale dove ha iniziato l’annata con lo Spezia Basket Club, facendo registrare numeri di assoluto rilievo: 20,3 punti di media in 19 partite, confermandosi uno dei profili più interessanti del campionato.

Giocatore completo e moderno, mancino, capace di ricoprire i ruoli di esterno (2/3), Kmetic abbina fisicità, talento offensivo e solidità difensiva. Dotato di un ottimo tiro dalla distanza, abilità nell’uno

contro uno e buona visione di gioco, rappresenta un innesto importante per aumentare qualità, profondità e pericolosità del roster biancoverde.

Nel suo percorso cestistico ha militato nella prima lega slovena con LTH Castings, oltre alle esperienze con Ilirija Ljubljana e GGD Šenčur. Ha inoltre vestito la maglia delle nazionali giovanili slovene, conquistando il bronzo all’Europeo Under 18 e l’oro al FIBA Challenger Under 20.

Queste le parole del neo arrivato in casa biancoverde: “Inizia un nuovo capitolo della mia carriera; sono molto felice di entrare a far parte di una società ambiziosa come Scandone. Non vedo l’ora di

incontrare i miei nuovi compagni di squadra, di conoscere l’ambiente quanto prima e di inseguire tutti insieme gli obiettivi che ci attendono”.

La società accoglie Primoz con entusiasmo, certa che il suo contributo potrà essere determinante per raggiungere gli obiettivi stagionali, e desidera ringraziare il procuratore Andrea Capasso per la

disponibilità e la collaborazione che hanno contribuito al buon esito della trattativa.

