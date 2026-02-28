Tappa a Roma per l’Avellino Basket: incontro con il title sponsor Unicusano

La squadra, lo staff tecnico e la dirigenza dell’Avellino Basket ha fatto visita al title sponsor l’Università degli Studi Niccolò Cusano. Una giornata in sinergia tra le due realtà, che quest’anno si sono incontrate sulla base di una condivisione e di un progetto, che entrambe desiderano portare avanti. La visita della delegazione biancoverde, accolta dai vertici dell’Ateneo, tende a rafforzare il legame tra la realtà sportiva ed il mondo della formazione universitaria.

Lo sport è un insegnante di vita e coinvolge molti giovani, che cercano di conciliare la vita sportiva con quella universitaria, entrambe hanno bisogno di portare avanti valori come la disciplina e l’impegno con l’obiettivo di raggiungere un risultato.

Gli atleti e lo staff sono stati accolti dal management dell’Università Niccolò Cusano e dal dr. Stefano Ranucci, che ha fatto gli onori di casa con l’auspicio di proseguire questa partnership. Nel corso dell’appuntamento c’è stato il modo per conoscere la struttura organizzativa, gli spazi, i progetti dando voce ai protagonisti.

Un momento importante ha visto coinvolti il presidente Giuseppe Lombardi, la responsabile marketing Francesca Theodosiu che hanno presentato un panel con al centro il business model di una società sportiva, il posizionamento di un brand nello sport business. Mentre Federico Mussini, per altro laureatosi presso l’Università Niccolò Cusano, ha parlato della conciliazione tra percorso accademico e carriere sportiva. Un momento in cui oguno ha trasferito la propria esperienza.

«Ringraziamo i vertici dell’Università degli Studi Niccolò Cusano per averci accolto in maniera così calorosa – ha affermato il presidente Giuseppe Lombardi – per noi è importante rafforzare il legame con una realtà così importante ed ambiziosa, che ha scelto di accompagnarci in questo lungo viaggio che stiamo compiendo. Come detto anche all’inizio di questa partnership, il rapporto nato va oltre la semplice sponsorizzazione, ma si basa sua una condivisione di valori in cui crediamo fortemente. L’Università Niccolò Cusano non è solo il nostro title sponsor, ma un partner strategico con cui condividiamo obiettivi, ambizioni e responsabilità».

Una visione condivisa, la valorizzazione e la crescita di giovani talenti, dentro e fuori dal campo, rappresentano obiettivi comuni ed entrambe le realtà puntano a crescere ognuno nel proprio settore.

La visita si è conclusa con l’auspicio reciproco di continuare a costruire insieme un percorso ricco di soddisfazioni, dentro e fuori dal parquet.