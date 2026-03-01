Sal Da Vinci trionfa a Sanremo: il ricordo della magica serata ad Atripalda nel 2022

Ha conquistato il palco e il pubblico con la canzone “Per sempre sì“, imponendosi con carisma e talento: Sal Da Vinci vince Sanremo, coronando un percorso artistico costruito negli anni tra teatro, musica e televisione. Il cantautore napoletano, figlio d’arte, ha saputo emozionare con un’interpretazione intensa, capace di unire tradizione partenopea e sonorità contemporanee, confermandosi tra le voci più amate del panorama italiano.

Per Atripalda, però, Sal Da Vinci non è soltanto il vincitore del Festival. Il suo nome riporta alla memoria una serata speciale: era il 23 settembre 2022 quando l’artista fece tappa in città in occasione del compleanno del dottor Sabino Aquino.

La sue voce e la musica stregarono gli invitati nella suggestiva cornice dei giardini di via Tufara. Emozioni e vibrazioni si combinarono in un’atmosfera elegante e coinvolgente.

Un filo sottile lega dunque Atripalda al trionfo sanremese: quelle canzoni che allora emozionarono un pubblico raccolto, oggi hanno conquistato l’intero Paese. E per chi c’era quella sera, la vittoria di Sal Da Vinci ha il sapore di un ricordo ancora vivo, fatto di musica, eleganza e applausi sotto le stelle.