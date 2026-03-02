  
luned� 02 marzo 2026
Atripalda, un defibrillatore donato dall’ASD Marvin Town a servizio della comunità

Pubblicato in data: 2/3/2026 alle ore:15:25 • Categoria: Attualità

La sicurezza dei cittadini di Atripalda fa un passo avanti grazie all’impegno delle associazioni locali. L’ASD Marvin Town ha installato un nuovo defibrillatore all’esterno della propria palestra, rendendolo disponibile a tutta la comunità. L’iniziativa è stata possibile grazie a una lotteria a premi organizzata tra i soci durante il periodo natalizio.

A spiegare l’iniziativa è il presidente dell’associazione, Alessio Albanese: «Abbiamo scelto un punto sicuro, visibile dalla piazza e sotto la sorveglianza delle telecamere, per garantire che il defibrillatore sia sempre funzionante e accessibile a chiunque ne abbia bisogno».

I premi della lotteria includevano schede di allenamento, servizi di personal training, borsoni con integratori e sedute di massaggi offerte dal direttore tecnico dell’associazione, in modo da coinvolgere tutti i soci e sostenere l’iniziativa.

Il defibrillatore, installato, rappresenta un presidio fondamentale per la palestra, molto frequentata dagli sportivi di tutte le età. Grazie a questo gesto, la comunità dispone di uno strumento salvavita in uno spazio strategico, pronto a intervenire in caso di emergenza.

Va ricordato che a dicembre scorso, al Parco delle Acacie, era stato installato un defibrillatore donato dall’associazione Officina 83042. Un contributo prezioso, frutto della sensibilità e dell’impegno che ogni anno animano l’evento “Dedicato a chi non c’è più”, capace di trasformare il ricordo in solidarietà concreta.

Grazie a queste iniziative, Atripalda rafforza la propria rete di sicurezza e conferma il valore della solidarietà e della partecipazione attiva della comunità.

