Atripalda, un defibrillatore donato dall’ASD Marvin Town a servizio della comunità

La sicurezza dei cittadini di Atripalda fa un passo avanti grazie all’impegno delle associazioni locali. L’ASD Marvin Town ha installato un nuovo defibrillatore all’esterno della propria palestra, rendendolo disponibile a tutta la comunità. L’iniziativa è stata possibile grazie a una lotteria a premi organizzata tra i soci durante il periodo natalizio.

A spiegare l’iniziativa è il presidente dell’associazione, Alessio Albanese: «Abbiamo scelto un punto sicuro, visibile dalla piazza e sotto la sorveglianza delle telecamere, per garantire che il defibrillatore sia sempre funzionante e accessibile a chiunque ne abbia bisogno».

I premi della lotteria includevano schede di allenamento, servizi di personal training, borsoni con integratori e sedute di massaggi offerte dal direttore tecnico dell’associazione, in modo da coinvolgere tutti i soci e sostenere l’iniziativa.

Il defibrillatore, installato, rappresenta un presidio fondamentale per la palestra, molto frequentata dagli sportivi di tutte le età. Grazie a questo gesto, la comunità dispone di uno strumento salvavita in uno spazio strategico, pronto a intervenire in caso di emergenza.

Va ricordato che a dicembre scorso, al Parco delle Acacie, era stato installato un defibrillatore donato dall’associazione Officina 83042. Un contributo prezioso, frutto della sensibilità e dell’impegno che ogni anno animano l’evento “Dedicato a chi non c’è più”, capace di trasformare il ricordo in solidarietà concreta.

Grazie a queste iniziative, Atripalda rafforza la propria rete di sicurezza e conferma il valore della solidarietà e della partecipazione attiva della comunità.