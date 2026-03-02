Domani trasferta a Venezia dopo il doppio pareggio

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Venezia – Avellino che verrà disputata Martedì 3 Marzo 2026 alle ore 20:00 e valevole per la 28^ giornata del campionato di serie B partirà domani, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 15:00 la prevendita per il settore ospiti dello Stadio “Pier Luigi Penzo” per un totale di 1001 posti.

I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

I biglietti avranno un costo di 28,50 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni.

I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso.

l ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio PL Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico.

I cancelli apriranno 2:00H prima del calcio d’inizio, salvo differenti comunicazioni. L’ingresso riservato ai Tifosi Ospiti è il numero 5 (Curva Ospiti).

La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di lunedì 2 marzo 2026.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO PENZO

In Auto: Tramite Autostrada A1 fino a Bologna poi in A13 Bologna – Padova e infine in A4 Padova Venezia. Uscita alla barriera di Mestre (Casello di Venezia Ovest) poi direzione Venezia Porto. Eventuale contatto con le FF. O dei pullman e dei gruppi organizzati avverrà all’uscita autostrada. I tifosi verranno accompagnati al Venice Gate Parking (via Galileo Ferraris) per imbarcarsi in direzione stadio. Si raccomanda, comunque, a tutti i

tifosi ospiti di parcheggiare al Venice Gate Parking di via Galileo Ferraris in quanto GRATUITO e adiacente all’imbarco del servizio acqueo stadio e ritorno. Il ritrovo al parcheggio è alle ore 18:00 per l’imbarco per lo stadio con battelli dedicati. Le partenze saranno in successione dalle ore 18:30 (50 min. circa il tempo di navigazione).

In Treno: Stazione di Venezia S. Lucia: linee di navigazione ACTV 4.1 – 5.1 direzione S. Elena. Prezzo dei biglietti di navigazione ai non residenti 9,50€ a persona a viaggio, con validità di 75 minuti. Si ricorda di arrivare allo stadio muniti di biglietto acquistato in prevendita, un documento di identità in corso di validità e con fidelity card se prevista dalle restrizioni.

In Aereo: Aeroporto “Marco Polo” di Venezia: È attivo il servizio pubblico comunale ACTV con linea locale n. 5 e 19 diretto e linea Provinciale ATVO diretto a Venezia Piazzale Roma con successiva linea di navigazione pubblica in direzione S. Elena linee 4.1 – 5.1 – 6 ▪ Aeroporto “A. Canova” di Treviso Sant’Angelo: Servizio navetta per Venezia Piazzale Roma ATVO e poi linea di navigazione pubblica in direzione S.Elena linee 4.1 – 5.1 – 6.