La Scandone Avellino supera la capolista Carver Roma

La Scandone Avellino firma una vittoria di grande prestigio davanti al proprio pubblico, superando la capolista Carver Roma, un’avversaria che fino a questo momento aveva conosciuto soltanto due sconfitte stagionali. Un successo pesante, non solo per il valore dell’avversario, ma anche per il segnale forte lanciato al campionato: 74-56 il risultato finale e lupi che salgono a 24 punti in classifica. La vittoria avellinese porta la firma del nuovo arrivato Kmetic che, arrivato da pochi giorni e con appena qualche allenamento nelle gambe, ha impiegato pochissimo tempo a prendersi la scena, cambiando il volto alla squadra con energia, personalità e punti pesanti: prestazione completa, leadership nei momenti chiave e impatto immediato; mvp indiscusso con 26 punti e 9 rimbalzi.

La Scandone conferma di attraversare un momento di crescita importante nella seconda parte di stagione, mostrando solidità, carattere e continuità di rendimento. Con questa affermazione

interna arriva il terzo successo consecutivo, dopo la vittoria di Angri, che consente ai biancoverdi di accorciare ulteriormente le distanze in classifica dalle prime posizioni e rilanciare con decisione le proprie ambizioni.

Il cammino, però, non si ferma qui: all’orizzonte ci sono due appuntamenti fondamentali, la sfida infrasettimanale di mercoledì, in trasferta contro Caiazzo, e il match di sabato prossimo a Roma contro Stella EBK, tappe decisive per dare ulteriore slancio a questo momento positivo.

Per rispettare la regola che consente di inserire a referto un massimo di dieci giocatori “over”, coach Dell’Imperio è costretto a rinunciare a capitan Iannicelli, che lascia spazio all’ultimo arrivato in casa biancoverde: Primoz Kmetic.

Nel primo quarto tra Scandone Avellino e Carver Roma, sono gli ospiti a partire meglio. La formazione capitolina entra subito in ritmo con Omar e Martino e trova il primo allungo a metà periodo grazie alla tripla di Pagnanelli, che dà energia e fiducia ai suoi. La Scandone prova a reagire con Scanzi, ma paga un approccio troppo falloso: Donda è costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti per due falli consecutivi, spingendo coach Dell’Imperio a chiamare il primo time out per fermare l’inerzia favorevole alla Carver. I biancoverdi si affidano con insistenza al tiro da oltre l’arco,

senza però trovare continuità. Dall’altra parte, il duo Pagnanelli-Scianaro mette in difficoltà la difesa irpina con giocate efficaci e grande presenza offensiva. Sulla sirena, il tap-in di Gay fissa il punteggio sul 15-21, chiudendo un primo quarto nel segno degli ospiti.

Inizia il secondo quarto con l’esordio del nuovo acquisto biancoverde Kmetic che rivitalizza con buone giocate l’attacco avellinese attaccando con continuità e in modo efficace il ferro. Gay si accende con due triple consecutive e riporta i biancoverdi ad un solo possesso dagli ospiti. Roma non molla e si aggrappa al talento di Martino prima e Galli poi che mettono a segno punti preziosi nel primo vero momento di difficoltà per i capitolini. Sul finire del quarto Duranti realizza la tripla del sorpasso, Kmetic continua a segnare ed è l’uomo in più in questo momento per Avellino che chiude il secondo quarto avanti 35-33.

Il terzo periodo si apre con l’impatto immediato di Donda, protagonista di sei punti consecutivi: prima capitalizza l’assist di Cioppa, poi si fa trovare pronto sotto canestro su suggerimento di Gay,

firmando un mini–break che accende la Scandone.La gara, però, resta in perfetto equilibrio. Gli attacchi faticano a trovare continuità e Roma risponde colpo su colpo alle iniziative degli irpini. Galli, con una nuova conclusione dalla distanza, riporta avanti i capitolini, ma Gay replica immediatamente dall’arco ristabilendo la parità.

Nel finale di frazione è ancora Kmetic a lasciare il segno: la sua tripla risulta decisiva e vale il 49-46 al 30’, chiudendo un quarto combattuto e giocato punto a punto.

L’ultima frazione si apre con l’energia del giovane Maiolo, che attacca il ferro con personalità, mentre dall’altra parte il solito Galli continua il suo show balistico infilando l’ennesima tripla della serata. La gara resta in equilibrio, giocata sul filo del rasoio e punto a punto.

A metà quarto arriva però la svolta: la premiata ditta Kmetic–Gay firma il massimo vantaggio biancoverde (+7), costringendo coach Tretta al time out per provare a fermare l’inerzia.

Ma Avellino ormai ha preso ritmo e fiducia. È ancora Kmetic a prendersi la scena nel finale con due

triple pesantissime che mettono il punto esclamativo sul match. Roma finisce alle corde, mentre i lupi controllano con autorità fino alla sirena, centrando la terza vittoria consecutiva: 74-56 il risultato finale.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio che si presenta in sala stampa con tutto lo staff tecnico al termine della gara: “È una serata che ci rende davvero felici. Vincere una partita del

genere contro la capolista ha un valore enorme. Abbiamo preparato questa sfida con grande attenzione nelle ultime settimane e l’inserimento di Kmetic è stato importante: gli faccio i complimenti per l’impatto straordinario avuto stasera. Ma i miei complimenti vanno a tutto il gruppo, perché ognuno ha dato un contributo fondamentale. La squadra sta cambiando volto e, soprattutto, sta iniziando a credere con convinzione nel lavoro che facciamo ogni giorno. Ci godiamo questa vittoria, ma sappiamo che già da domani dovremo pensare a confermarci nelle prossime partite. Con un uomo in più nelle rotazioni dovremo essere bravi a gestire le energie: il campo, come sempre, sarà il giudice sovrano delle nostre scelte. Le gerarchie iniziano a delinearsi, ma il campionato è lungo e ci sarà bisogno di tutti. La regular season è ancora tutta da giocare e i playoff rappresentano un campionato a parte. Ringrazio il presidente e gli sponsor per avermi messo a disposizione un roster completo e di grande qualità”.

La Scandone Avellino ritornerà in campo mercoledì 4 marzo alle ore 20, in trasferta a Caserta, contro Step Back Caiazzo per il recupero del match della scorsa ventunesima giornata.

Parziali: 15-21; 20-12; 14-13; 25-10

Tabellino:

Avellino. Scanzi 7, Cioppa 3, Cantone 2, Ragusa 4, Duranti 10, Stefanini , Gay 16, Donda 6, Vitale, Kmetic 26

Coach Dell’Imperio

Roma Cinecittà. Orman 4, Scianaro 8, Busca, Taflaj, Lucarelli, Martino 15, Maiolo 2, Galli 15, Pagnanelli 12, Converso, Colagrossi

Coach Tretta