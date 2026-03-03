Avellino, debacle a Venezia: 4-0 e notte fonda

Avellino, debacle a Venezia: 4-0 e notte fondaPubblicato in data: 3/3/2026 alle ore:22:50 • Categoria: Avellino Calcio •
Dopo due pari e tre sconfitte consecutive, arriva un’altra battuta d’arresto per l’Avellino che crolla al “Penzo” contro il Venezia FC. Finisce 4-0 per i lagunari, con doppietta di Dagasso, un’autorete e il sigillo di Busio a chiudere i conti.
Una prova opaca per i biancoverdi, travolti dalla capolista e incapaci di reagire. Per il US Avellino 1912 è un momento complicato: la classifica si accorcia e ora serve una scossa immediata per invertire la rotta.
