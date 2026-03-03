Contrasto ai furti in abitazione ad Atripalda: i Carabinieri denunciano un 30enne irregolare e propongono Foglio di Via per un altro straniero

Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, finalizzata al contrasto dei furti in abitazione e dei reati predatori. Nel pomeriggio di ieri, ad Atripalda, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura che si aggirava con fare sospetto nel centro abitato della città del Sabato. Dopo averne osservato i movimenti, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino, in abiti civili, hanno seguito i due occupanti, bloccandoli all’interno di un condominio di via San Giacomo. Entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, i due soggetti sono stati sottoposti a controllo. All’esito degli accertamenti, a carico del 30enne di origini georgiane, risultato irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di provvedimento di ritiro della patente, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “uso di atto falso”, oltre all’avvio della procedura di espulsione. Il 40enne originario della Bulgaria, in considerazione anche dell’ingiustificata presenza nel comune, è stato invece proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio predisposti dall’Arma, con particolare attenzione alle aree residenziali maggiormente esposte al rischio di furti in abitazione, al fine di assicurare una costante e capillare presenza sul territorio a tutela della sicurezza pubblica.

