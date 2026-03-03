  
Il grande cinema fa tappa ad Atripalda: Gianmarco Tognazzi ospite alla Biblioteca “L. Cassese”

Pubblicato in data: 3/3/2026 alle ore:15:25 • Categoria: Cultura

Il Comune di Atripalda è lieto di annunciare un nuovo e prestigioso appuntamento culturale nell’ambito del progetto ministeriale “Giovani in Biblioteca”, un’iniziativa che mira a rendere i luoghi della cultura spazi vivi, aperti e di confronto intergenerazionale.

Venerdì 6 marzo, alle ore 19:00, la Biblioteca Comunale “L. Cassese” (Piazza Sparavigna n.1) ospiterà il celebre attore Gianmarco Tognazzi per un incontro aperto a tutto il pubblico.

La serata, pensata per abbattere le distanze tra palcoscenico e platea, sarà strutturata come un vero e proprio salotto culturale. A condurre il dialogo sarà Paolo Spagnuolo, giornalista, saggista e profondo appassionato di cinema, che guiderà il pubblico in un viaggio esclusivo attraverso l’esperienza professionale, artistica e umana dell’attore.

Figlio d’arte e volto amatissimo dal pubblico, Gianmarco Tognazzi ha segnato con il suo talento decenni di cinema, teatro e televisione in Italia. Nel corso della chiacchierata ci sarà spazio per ripercorrere la sua brillante carriera e le sue memorabili interpretazioni, che spaziano dalla commedia al filone drammatico. Tra le sue numerose pellicole di successo, ricordiamo titoli iconici come “I laureati” di Leonardo Pieraccioni, Teste rasate di Claudio Fragasso, “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, fino ad arrivare alla fortunata saga comica iniziata con “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno.

L’evento incarna perfettamente il motto della campagna “Siamo aperti per darvi più spazio”, offrendo ai cittadini un’occasione imperdibile per ascoltare dalla voce diretta di un grande protagonista i retroscena, gli aneddoti e le sfide del panorama cinematografico e teatrale italiano.

L’Amministrazione Comunale invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare.

L’ingresso è libero e gratuito.

