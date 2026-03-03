Sosta a pagamento ad Atripalda: nuove agevolazioni per i commercianti sulle strisce blu

Svolta sulle strisce blu ad Atripalda. La Giunta comunale ha approvato una modifica alla disciplina degli abbonamenti per le attività commerciali: il costo annuale passa da 240 a 150 euro, con una riduzione netta di 90 euro rispetto al passato. Una scelta che punta a sostenere il tessuto economico locale e ad incentivare l’adesione al sistema della sosta regolamentata.

Oltre al nuovo abbonamento annuale a 150 euro, vengono introdotte due ulteriori formule per garantire maggiore flessibilità: il semestrale a 80 euro e il trimestrale a 40 euro. L’obiettivo è duplice: rendere più conveniente la scelta dell’abbonamento e favorire un utilizzo ordinato degli stalli, evitando il ricorso alla sosta irregolare o a soluzioni alternative non regolamentate.

Restano invece invariate la tariffa minima di 0,50 euro e quella oraria di 1 euro, così come tutte le altre convenzioni già previste per residenti e categorie specifiche: abbonamento per residenti nelle zone convenzionate a 60 euro, personale docente e non docente a 45 euro, personale di uffici pubblici e postali a 120 euro, oltre alle agevolazioni per medici di base, personale ASL e autoveicoli elettrici.

Le nuove tariffe sono entrate in vigore dal 1° marzo 2026.