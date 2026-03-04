Riconsegnata la palestra della De Amicis di Atripalda. Foto

La palestra della scuola primaria De Amicis torna nella piena disponibilità degli alunni. L’assessore all’Istruzione Lello Labate ha ufficializzato la riconsegna dello spazio, al termine degli interventi di riqualificazione inseriti nel più ampio progetto di efficientamento energetico del plesso, finanziato dal GSE per oltre 1,8 milioni di euro. «Uno spazio rimodernato e colorato a dovere», ha commentato l’assessore, annunciando come prossimo step la sistemazione della palestra di via Pianodardine subito dopo Pasqua.

Parallelamente procede spedito anche il cantiere della nuova scuola media Masi, destinata a diventare dal prossimo anno scolastico un punto di riferimento per studenti e docenti. L’intervento di demolizione e ricostruzione, per un importo complessivo di 4,6 milioni di euro, prevede una struttura progettata secondo i più moderni criteri antisismici e di sostenibilità.