Atripalda, Fratelli d’Italia: “Incrocio di via Aldo Moro nel degrado. Sicurezza stradale e dei residenti a rischio, l’Amministrazione intervenga subito”

Il circolo territoriale di Fratelli d’Italia Atripalda accende i riflettori sullo stato di abbandono in cui versa l’importante nodo viario tra Piazza Alpini d’Orte e Via Aldo Moro. Una situazione non più tollerabile che vede il manto stradale ridotto ai minimi termini, con cedimenti strutturali che mettono a repentaglio la pubblica incolumità.

Una “trappola” per i cittadini

Il dislivello creatosi al centro della carreggiata è diventato una vera e propria insidia per chiunque percorra il tratto, con particolare pericolo per i giovani e i lavoratori che si spostano su ciclomotori e motocicli.

Le immagini documentano un asfalto ormai sbriciolato che necessita di ben altro che qualche badile di catrame a freddo: serve un intervento di rifacimento serio e duraturo.

Disagi per i residenti e stabilità dei palazzi

Fratelli d’Italia raccoglie inoltre le vibranti proteste dei residenti della zona. Il passaggio costante di mezzi pesanti e autobus sopra le profonde fessurazioni del terreno genera vibrazioni tali da essere avvertite distintamente nei piani alti dei palazzi. È inaccettabile che i cittadini debbano convivere con il tremore delle pareti e boati continui, nel totale silenzio delle istituzioni.

“La manutenzione ordinaria sembra essere diventata un optional per questa Amministrazione,”dichiara il coordinatore del circolo di FdI Atripalda. “Non si può parlare di rilancio della città se non si è in grado di garantire la sicurezza di base sulle nostre strade principali. Chiediamo al Sindaco Spagnuolo che detiene anche la delega ai lavori pubblici di uscire dal palazzo e fare un sopralluogo per rendersi conto del disagio che i residenti di via Aldo Moro vivono quotidianamente.”

Fratelli d’Italia Atripalda continuerà a monitorare la situazione, pronta a intraprendere ulteriori iniziative se non verranno avviati in tempi brevi i lavori di ripristino necessari per la sicurezza stradale e la quiete pubblica.

Antonio Prezioso

Coordinatore del Circolo

Fratelli d’Italia Atripalda