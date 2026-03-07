Ciclismo, domenica a Siena debutto per il team Eco Evolution Bike

Si parte. La stagione agonistica entra nel vivo per la compagine atripaldese Eco Evolution Bike. Domenica otto marzo esordio alle competizioni con trasferta in Toscana, a Siena, con la partecipazione in una delle gare più prestigiose del panorama ciclistico amatoriale internazionale “Strade Bianche”. Per il team Eco evolution bike a scaldare le gambe e pedalare sulle strade senesi sono Carlo Taccone e Gennaro Giliberti. Per Taccone è la sua seconda esperienza alle Strade Bianche dopo quella dello scorso anno, mentre per Giliberti è la sua prima volta. I due atleti arrivano a questo esordio dopo un mese di febraio intenso di allenamenti mirati seguiti dal direttore sportivo Marco Rodia. La compagine atripaldese presieduta da Giuseppe Albanese ha messo nel mirino la partecipazione ad alcune competizioni più prestigiose del calendario come la GF Alberobello, GF Ostuni, campionato nazionale su strada CSI, campionato nazionale scalatore CSI, come opportunità per misurare i progressi del team e consolidare la propria presenza nelle gare di alto livello.