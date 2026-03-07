  
sabato 07 marzo 2026
Flash news:   Russo al 92’, l’Avellino torna a vincere: Padova battuto 1-0 al Partenio La Scandone Avellino espugna l’E-GAP Arena Atripalda, Fratelli d’Italia: “Incrocio di via Aldo Moro nel degrado. Sicurezza stradale e dei residenti a rischio, l’Amministrazione intervenga subito” Sabino Morano lascia la Lega e approda nel partito di Roberto Vannacci Elezioni Consiglio Provinciale del 15 Marzo 2026: pubblicato il manifesto elettorale e le schede Emporio Solidale di Atripalda, approvata la graduatoria del progetto E.Co.Re.: 75 famiglie ammesse ai benefici Ciclismo, domenica a Siena debutto per il team Eco Evolution Bike Jurkatamm allo scadere, l’Unicusano Avellino Basket manda l’Urania ko Ufficio Stampa Canile di Atripalda, il Comune cambia rotta: gestione affidata con gara pubblica La Scandone Avellino cala il poker ed espugna il campo dello Step Back Caiazzo

Ciclismo, domenica a Siena debutto per il team Eco Evolution Bike

Pubblicato in data: 7/3/2026 alle ore:09:25 • Categoria: Ciclismo, Sport

Si parte. La stagione agonistica entra nel vivo per la compagine atripaldese Eco Evolution Bike. Domenica otto marzo esordio alle competizioni con trasferta in Toscana, a Siena, con la partecipazione in una delle gare più prestigiose del panorama ciclistico amatoriale internazionale  “Strade Bianche”. Per il team Eco evolution bike  a scaldare le gambe e pedalare sulle strade senesi sono Carlo Taccone e Gennaro Giliberti. Per Taccone è la sua seconda esperienza alle Strade Bianche dopo quella dello scorso anno, mentre per Giliberti è la sua prima volta. I due atleti arrivano a questo esordio dopo un mese di febraio intenso di  allenamenti mirati seguiti dal direttore sportivo Marco Rodia. La compagine atripaldese presieduta da Giuseppe Albanese ha messo nel mirino la partecipazione ad alcune competizioni più prestigiose del calendario come la GF Alberobello, GF Ostuni, campionato nazionale su strada CSI, campionato nazionale scalatore CSI, come opportunità per misurare i progressi del team e consolidare la propria presenza nelle gare di alto livello.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *