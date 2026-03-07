Elezioni Consiglio Provinciale del 15 Marzo 2026: pubblicato il manifesto elettorale e le schede

Pubblicato in data: 7/3/2026 alle ore:09:40 • Categoria: Politica •

Nella sezione dedicata alle elezioni provinciali del sito internet della Provincia di Avellino – https://www.provincia.avellino.it/cprvnvll/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/264 – sono pubblicati i fac-simile delle schede e il manifesto elettorale dei candidati alle elezioni delConsiglio Provinciale di Avellino del prossimo 15 Marzo 2026. Nella stessa sezione sono, altresì, pubblicate le liste ammesse alla competizione elettorale con i relativi candidati alla carica di consigliere provinciale.

