  
sabato 07 marzo 2026
Flash news:   Russo al 92’, l’Avellino torna a vincere: Padova battuto 1-0 al Partenio La Scandone Avellino espugna l’E-GAP Arena Atripalda, Fratelli d’Italia: “Incrocio di via Aldo Moro nel degrado. Sicurezza stradale e dei residenti a rischio, l’Amministrazione intervenga subito” Sabino Morano lascia la Lega e approda nel partito di Roberto Vannacci Elezioni Consiglio Provinciale del 15 Marzo 2026: pubblicato il manifesto elettorale e le schede Emporio Solidale di Atripalda, approvata la graduatoria del progetto E.Co.Re.: 75 famiglie ammesse ai benefici Ciclismo, domenica a Siena debutto per il team Eco Evolution Bike Jurkatamm allo scadere, l’Unicusano Avellino Basket manda l’Urania ko Ufficio Stampa Canile di Atripalda, il Comune cambia rotta: gestione affidata con gara pubblica La Scandone Avellino cala il poker ed espugna il campo dello Step Back Caiazzo

Emporio Solidale di Atripalda, approvata la graduatoria del progetto E.Co.Re.: 75 famiglie ammesse ai benefici

Pubblicato in data: 7/3/2026 alle ore:09:31 • Categoria: Attualità

Approvata la graduatoria per l’accesso ai servizi dell’Emporio Solidale di Atripalda nell’ambito del progetto E.Co.Re. – Emporio di Comunità Resiliente. Con una determinazione del responsabile del VI Settore Affari Generali e Personale del Comune del Sabato sono state ufficializzate le risultanze dell’istruttoria relativa all’avviso pubblico emanato lo scorso 2 febbraio per individuare i nuclei familiari beneficiari del programma di sostegno sociale.

Sono pervenute complessivamente 103 domande all’ufficio protocollo del Comune.

Dall’istruttoria sono emerse 75 istanze ammesse come beneficiarie, mentre 15 domande sono risultate idonee ma non beneficiarie. Altre 12 richieste non sono state ammesse in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fissato in 50 punti, mentre una domanda è stata esclusa per difformità dell’indicatore Isee.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *