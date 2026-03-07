Emporio Solidale di Atripalda, approvata la graduatoria del progetto E.Co.Re.: 75 famiglie ammesse ai benefici

Approvata la graduatoria per l’accesso ai servizi dell’Emporio Solidale di Atripalda nell’ambito del progetto E.Co.Re. – Emporio di Comunità Resiliente. Con una determinazione del responsabile del VI Settore Affari Generali e Personale del Comune del Sabato sono state ufficializzate le risultanze dell’istruttoria relativa all’avviso pubblico emanato lo scorso 2 febbraio per individuare i nuclei familiari beneficiari del programma di sostegno sociale.

Sono pervenute complessivamente 103 domande all’ufficio protocollo del Comune.

Dall’istruttoria sono emerse 75 istanze ammesse come beneficiarie, mentre 15 domande sono risultate idonee ma non beneficiarie. Altre 12 richieste non sono state ammesse in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fissato in 50 punti, mentre una domanda è stata esclusa per difformità dell’indicatore Isee.