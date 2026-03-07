Jurkatamm allo scadere, l’Unicusano Avellino Basket manda l’Urania ko Ufficio Stampa

All’Allianz Cloud l’Unicusano Avellino Basket ha battuto 100-101 Wegreenit Urania Mialno, la squadra più calda del momento della Serie A2 OldWildWest. In un match duro, perchè la formazione di casa ha sfruttato le sue armi: la fisicità, la versatilità di Gentile e l’atletismo dei lunghi. I biancoverdi hanno sofferto, specialmente nel primo tempo, con Milano che ha chiuso i primi 20 minuti di gara con il 60.0% da tre ed 8 rimbalzi offensivi. Nella ripresa i biancoverdi hanno trovato momenti di buona difesa e soluzioni mgliori in attacco, ritornando a contatto con Milano, che ha sempre avuto il guizzo per respingere il rientro avellinese. Nel concitato finale Jurkatamm ha pescato la tripla della vittoria. Grande prestazione tra i biancoverdi della coppia Dell’Agnello-Pullazi, autori rispettivamente di 26 e 21 punti

PRIMO QUARTO

Sin dall’inizio del match la Wegreenit ha cercato di sfruttare il vantaggio fisico andando ad attaccare Mussini spalle a canestro con Cavallero e provando ad sfruttare a proprio favore l’atletismo dei lunghi. Il primo parziale al quinto minuto vede l’Urania avanti 12-6 con una tripla di D’Almeida a cui si aggiungono due liberi di Morse per il 14-6. Sul 16-8 per i padroni di casa coach Di Carlo ricorre al primo time-out della partita, ma il primo quarto è favorevole ai padroni di casa, che lo chiudono avanti 21-12 con 3/5 dalla lunga distanza.

SECONDO QUARTO

Con un gioco da tre punti di Gentile l’Urania raggiunge il +11 (27-16). Per i biancoverdi sono Dell’Agnello e Pullazi a reggere il ritmo partita, ma Milano tira bene da fuori punendo tutte le scelte biancoverdi. Con una tripla di Lupusor Milano si porta sul 33-21. Coach Di Carlo prova la carta della zona, ma Milano ha il pallino del gioco ed anche con i rimbalzi offensivi costruisce il +15 (39-24). Con Pullazi i biancoverdi trovano il -11 (44-33), ma Milano, pur sbagliando tiri, trova la soluzione dalle seconde opportunità. Si va così al riposo con i padroni di casa avanti 52-40.

TERZO QUARTO

Avellino riapre il quarto con un parziale di 4-12, che consente alla squadra di coach Di Carlo di riaprire i giochi riportandosi sul 56-52. La partita è combattuta e l’Urania replica con un parziale di 9-2 (65-54). La situazione di vantaggio offre sicurezze ai padroni di casa, che però devono contrastare l’Unicuano che vive di fiammate: con cinque punti di Mussini gli irpini si riportano a due possessi di distanza: 67-63. Milano con un sussulto finale chiude il quarto 74-63.

QUARTO QUARTO

In apertura di terzo periodo Taylor rispedisce gli irpini sul -12 (79-67). Avellino, però, con cuore ed ardore agonistico ritenta la rimonta e con Dell’Agnello, Grande e Lewis si accorcia sul -3 (83-80) preparando un incandescente finale fatto di botta e risposta, che ha finito per premiare l’Unicusano con la tripla di Jurkatamm allo scadere per il 100-101 finale

PARZIALI: 21-12; 31-28; 20-23; 26-38

WEGREENIT URANIA MILANO: Gentile 18, Morse 25, Sabatini 9, Amato 13, Morgillo, Lupusor 10, D’almeida 9, Taylor 12, Cavallero 4, Bracale

Coach: Cardani.

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini 2, Lewis 13, Jurkatamm 6, Chandler 9, Mussini 10, Grande 12, Fianco, Donati, Pini, Pullazi 21, Dell’Agnello 26, Fresno2

Coach: Di Carlo

ARBITRI: Angelo Caforio di Brindisi, Daniele Yang Yao di Vigasio e Chiara Maschietto di Casale sul Sile