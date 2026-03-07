La Scandone Avellino espugna l’E-GAP Arena superando la Stella EBK Roma di coach Boniciolli con il punteggio di 55-62, conquistando due punti pesantissimi che riaprono la corsa al secondo posto in classifica.

Una vittoria maturata al termine di un match intenso ed equilibrato, in cui i biancoverdi sono riusciti anche a toccare il +14 nel corso della gara prima del ritorno dei padroni di casa. La sfida si è poi decisa nell’ultimo quarto, quando la Scandone ha fatto valere la profondità del roster e maggiore lucidità nei possessi decisivi.

Determinante l’apporto offensivo del trio Stefanini–Gay–Kmetic, assoluti protagonisti della serata e autori dei canestri che hanno indirizzato definitivamente l’incontro in favore dei lupi.

Con questo successo la Scandone centra il quinto successo consecutivo, sale a quota 28 punti inmclassifica e aggancia al secondo posto proprio la Stella EBK e Viterbo, che però hanno rispettivamente una e due partite in più rispetto ai biancoverdi Pronti via parte meglio la Scandone Avellino, che alza subito l’intensità difensiva e trova buone soluzioni offensive con Gay e Duranti. La Stella Roma costruisce con diversi extra pass, ma è imprecisa al tiro.

Gli irpini piazzano così un parziale di 8-0 con Gay e Duranti, sostenuti anche da alcune triple. Coach Boniciolli chiama time-out e la risposta dei capitolini arriva con Rubinetti e Fanti, che riportanoRoma a contatto.

Nel finale Avellino si affida troppo al tiro da tre e perde qualche pallone, ma la tripla di Kmetic e un canestro da sotto di Stefanini ridanno slancio all’attacco biancoverde.

Al 10’ la Scandone Avellino conduce 12-18.

Il secondo quarto si apre con diversi errori su entrambi i lati del campo e con attacchi poco fluidi.

A rompere l’equilibrio è Stefanini, che con due triple consecutive in pochi possessi spinge la Scandone Avellino fino al +13 a metà periodo. La Stella Roma fatica a costruire tiri puliti e coach

Boniciolli è costretto a fermare nuovamente l’inerzia della gara con un time-out.

Avellino continua a controllare il rimbalzo e trova energia anche dalla panchina, con Vitale che dà

minuti di qualità, nonostante alcune palle perse di troppo. La zona difensiva degli irpini crea ulteriori problemi all’attacco romano.

Nel finale, però, la Scandone perde un po’ di lucidità offensiva e Roma ne approfitta: Rubinetti e Bonciolli guidano la rimonta dei padroni di casa con un parziale di 8-0 che riapre la partita.

All’intervallo lungo il punteggio resta comunque favorevole alla Scandone Avellino, avanti 25-30.

Nel terzo quarto la Stella Roma rientra dagli spogliatoi con un’intensità difensiva decisamente più

alta, mentre la Scandone Avellino appare inizialmente confusa nella gestione dei possessi. L’uscita di Donda apre maggiori spazi nel pitturato e i capitolini riescono ad attaccare il ferro con continuità.

A metà periodo è Rubinetti a completare la rimonta con l’ennesima tripla, che riporta la gara in

perfetta parità. Avellino però reagisce: le bombe di Kmetic e Cantone permettono agli irpini di respingere il tentativo di sorpasso dei padroni di casa.

Roma resta comunque in scia grazie ai canestri pesanti di Forconi e Fanti, mantenendo il match in equilibrio.Al 30’ la Scandone Avellino è ancora avanti, 39-41.

L’ultimo quarto si apre con il gioco da quattro punti di Ntsourou, che regala alla Stella Roma il

primo vantaggio della partita. La gara resta però sul filo dell’equilibrio, con continui cambi di inerzia. Kmetic e Boniciolli colpiscono dall’arco con due triple pesanti, mentre la Scandone Avellino

è momentaneamente costretta a inseguire.

A metà periodo arriva la reazione degli irpini: Ragusa e Stefanini firmano un mini parziale di 5-0Nche riporta avanti i biancoverdi. Scanzi alza ulteriormente il livello difensivo della Scandone e serve un assist perfetto per Donda, dando continuità al momento positivo di Avellino.

Nel finale Kmetic è chirurgico dalla lunga distanza e Gay realizza il +6 a due minuti dalla sirena.

Roma prova a restare in partita con i liberi di Doumbia, tornando a due possessi di distanza, ma Stefanini è letale attaccando il canestro e dalla distanza e chiude, così, definitivamente i conti.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “ In primis voglio dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, gli “Only Wolves”, rimasti vittima di uno spiacevole episodio nel post partita di mercoledì contro Caiazzo e li ringrazio pubblicamente per tutto il loro infinito sostegno.

Personalmente sono molto felice sia per il risultato finale, sia per aver affrontato coach Boniciolli, un allenatore che ho sempre seguito e stimato. Sapevamo di affrontare una gara difficile, su un campo caldo e contro una squadra ben organizzata ed allenata. Siamo stati bravi a non disunirci quando Roma è ritornata prepotentemente in partita nell’ultima frazione di gioco; la nostra intensità e le scelte lucide nei momenti chiave della gara hanno indirizzato l’incontro. Siamo in un

buon momento di forma, le cinque vittorie consecutive dimostrano che il lavoro inizia a pagare e che, con i nuovi innesti, siamo riusciti a trovare la giusta amalgama di squadra. C’è sicuramente ancora tanto da lavorare, ma la strada intrapresa è quella giusta per poterci togliere delle soddisfazioni”.

Nel prossimo turno di domenica 15 marzo, alle ore 18, la Scandone Avellino ospiterà la

Pallacanestro Antoniana.

Parziali:

Tabellino: 12-18; 13-12; 14-11; 16-21

Stella EBK Roma. Forconi 7, Boniciolli 10, Quarone, Fanti 9, Curbelo, Melvin 2, Santucci, Ntsourou 6, Doumbia 7, Lumena 1, Rubinetti 9, Ancellotti 4

Coach Boniciolli

Scandone Avellino. Scanzi , Piazza, Cioppa , Cantone 3, Ragusa 4, Kmetic 12, Duranti 6, Vitale 2, Stefanini 17, Gay 16, Donda 2

Coach Dell’Imperio