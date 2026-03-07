Russo al 92’, l’Avellino torna a vincere: Padova battuto 1-0 al Partenio

Russo al 92’, l’Avellino torna a vincere: Padova battuto 1-0 al PartenioPubblicato in data: 7/3/2026 alle ore:20:53 • Categoria: Avellino Calcio •
Esplode il Partenio-Lombardi al 92’. È il gol di Russo in pieno recupero a regalare all’Avellino una vittoria pesantissima contro il Padova. Finisce 1-0 per i biancoverdi, che ritrovano i tre punti dopo sei giornate difficili, segnate da pareggi e sconfitte.
Una rete arrivata allo scadere che fa esplodere di gioia i tifosi irpini e che consente alla squadra di interrompere il digiuno di vittorie. Un successo che ha anche un significato speciale: è infatti la prima vittoria sulla panchina biancoverde per il nuovo tecnico Ballardini.
Tre punti che ridanno fiducia all’ambiente e alla squadra, premiata per averci creduto fino all’ultimo minuto in una gara combattuta e decisa proprio nei secondi finali.
