Sabino Morano lascia la Lega e approda nel partito di Roberto Vannacci

  
sabato 07 marzo 2026
Pubblicato in data: 7/3/2026 alle ore:09:52 • Categoria: Lega Nord - Noi con Salvini, Politica

Sabino Morano lascia la Lega di Salvini e approda nel costituente partito di Roberto Vannacci Futuro Nazionale:

Ti scrivo per comunicarti che ho deciso di lasciare le Lega per aderire a Futuro Nazionale, il nuovo progetto del generale Vannacci. Ero tornato nella Lega meno di un anno fa, in seguito all’adesione di Roberto Vannacci, sposando l’idea di trasformare quel partito in una vera forza Nazionale e sovranista. Di fronte all’impossibilità della realizzazione di tale intendimento, con grande serenità e coerentemente con le idee che da sempre hanno accompagnato la mia azione politica, ho scelto di aderire alla fase costituente di Futuro Nazionale.

Ti aspettiamo Domenica 8 Marzo, a partire dalle ore 11, in Corso Vittorio Emanuele II nei pressi della Villa Comunale, per il primo gazebo informativo del comitato costituente “Futuro Nazionale Vannacci- Avellino 160”. Non mancare!

Sabino Morano

