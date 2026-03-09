Giustizia e referendum, confronto ad Atripalda alla Biblioteca “Cassese”

Un momento di confronto e riflessione sulla riforma della giustizia e sul referendum in programma il 22 e 23 marzo 2026. Domani, martedì 10 marzo alle ore 17, la Biblioteca comunale “L. Cassese” di Atripalda ospiterà l’incontro promosso dalla Camera Penale Irpina dal titolo “La riforma della giustizia tra testo e suggestioni. Riflessioni giuridiche sul referendum”.

Ad introdurre e moderare il dibattito sarà l’avvocato Mauro Alvino, tesoriere della Camera Penale Irpina e coordinatore del Comitato “SiRiforma”. Previsti i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino Fabio Benigni e del presidente della Camera Penale Irpina Gaetano Aufiero.

Al confronto prenderanno parte la consigliera della Corte d’Appello di Napoli Natalia Ceccarelli, componente del Comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’avvocata Emilia Rossi, autrice del libro Certo che Sì! Il referendum tra realtà e propaganda, il magistrato tributario ed ex pm antimafia Paolo Itri e l’avvocato Giuseppe Guida, responsabile dell’Osservatorio errori giudiziari dell’Unione Camere Penali Italiane.

L’incontro sarà l’occasione per analizzare i contenuti della riforma della giustizia e approfondire, con un taglio giuridico e divulgativo, i temi al centro della consultazione referendaria.