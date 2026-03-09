  
marted� 10 marzo 2026
Flash news:   Giustizia e referendum, confronto ad Atripalda alla Biblioteca “Cassese” 8 Marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. L’appello dei Carabinieri: “trovate sempre il coraggio di denunciare abusi e violenze” GianMarco Tognazzi ad Atripalda: il ricordo del padre Ugo e l’appello a difendere la cultura. Foto Russo al 92’, l’Avellino torna a vincere: Padova battuto 1-0 al Partenio La Scandone Avellino espugna l’E-GAP Arena Atripalda, Fratelli d’Italia: “Incrocio di via Aldo Moro nel degrado. Sicurezza stradale e dei residenti a rischio, l’Amministrazione intervenga subito” Sabino Morano lascia la Lega e approda nel partito di Roberto Vannacci Elezioni Consiglio Provinciale del 15 Marzo 2026: pubblicato il manifesto elettorale e le schede Emporio Solidale di Atripalda, approvata la graduatoria del progetto E.Co.Re.: 75 famiglie ammesse ai benefici Ciclismo, domenica a Siena debutto per il team Eco Evolution Bike

Giustizia e referendum, confronto ad Atripalda alla Biblioteca “Cassese”

Pubblicato in data: 9/3/2026 alle ore:17:53 • Categoria: Attualità, Politica

Un momento di confronto e riflessione sulla riforma della giustizia e sul referendum in programma il 22 e 23 marzo 2026. Domani, martedì 10 marzo alle ore 17, la Biblioteca comunale “L. Cassese” di Atripalda ospiterà l’incontro promosso dalla Camera Penale Irpina dal titolo “La riforma della giustizia tra testo e suggestioni. Riflessioni giuridiche sul referendum”.

Ad introdurre e moderare il dibattito sarà l’avvocato Mauro Alvino, tesoriere della Camera Penale Irpina e coordinatore del Comitato “SiRiforma”. Previsti i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino Fabio Benigni e del presidente della Camera Penale Irpina Gaetano Aufiero.

Al confronto prenderanno parte la consigliera della Corte d’Appello di Napoli Natalia Ceccarelli, componente del Comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’avvocata Emilia Rossi, autrice del libro Certo che Sì! Il referendum tra realtà e propaganda, il magistrato tributario ed ex pm antimafia Paolo Itri e l’avvocato Giuseppe Guida, responsabile dell’Osservatorio errori giudiziari dell’Unione Camere Penali Italiane.

L’incontro sarà l’occasione per analizzare i contenuti della riforma della giustizia e approfondire, con un taglio giuridico e divulgativo, i temi al centro della consultazione referendaria.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *