Canile di Atripalda, scoppia la polemica: Renzulli (Abc) difende l’Aipa

La decisione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo di affidare con gara pubblica la gestione del canile municipale di contrada Valleverde accende il dibattito politico e infiamma i social. A protestare è il capogruppo consiliare di Abc Roberto Renzulli, che chiede di lasciare la gestione della struttura all’attuale associazione di volontariato che da anni si occupa degli animali.

La vicenda riguarda il canile comunale di via Pianodardine, dove attualmente opera l’Aipa – Associazione Italiana Protezione Animale – sezione di Atripalda, impegnata nella custodia e nella cura dei cani randagi recuperati sul territorio. Con un avviso esplorativo pubblicato dal Comune di Atripalda, l’Ente ha avviato una procedura per individuare imprese abilitate alla gestione di canili da invitare a una gara pubblica per l’affidamento del servizio.

Una scelta che non convince il gruppo consiliare di opposizione. «Non capiamo la ratio della decisione della giunta – afferma Renzulli –. Crediamo sia preferibile continuare ad affidare la gestione del canile ad un’associazione di volontariato. Loro, i volontari, e in tutti questi anni l’Aipa lo ha dimostrato ampiamente, hanno davvero a cuore la salute dei cani e sarebbero capaci, per amore, di farsi carico di ogni problema».

Il capogruppo di Abc mette in guardia anche sui possibili rischi di una gestione affidata a soggetti privati. «Il fine ultimo di un privato è sempre il profitto economico e questa cosa, alla lunga, potrebbe non giovare soprattutto agli animali. In Campania si parla spesso di “canili lager”: noi ci auguriamo che per la struttura di Atripalda non ci saranno difficoltà in seguito».

Intanto la notizia ha acceso anche il confronto sui social, dove numerosi commenti esprimono sostegno all’attuale associazione che da anni opera nella struttura di Valleverde. Una polemica che potrebbe ora approdare anche in Consiglio comunale.