La Guancia Volley Academy supera Volley World Napoli con un netto 3 a 0

L’ultima gara della regular season sorride alla Guancia Volley Academy, che davanti al pubblico di casa supera Volley World Napoli con un netto 3-0 (25-13; 25-23; 25-23), chiudendo nel migliore dei modi la prima parte del campionato.

Una prestazione solida quella dei ragazzi di coach Modica, capaci di imporsi nonostante alcune assenze pesanti. Mancavano infatti capitan Guancia e il palleggiatore De Prisco, ma la squadra ha comunque trovato equilibrio e qualità grazie al giovane Converso, che si è fatto trovare pronto nel ruolo di regista dimostrando personalità e continuità e non facendo rimpiangere l’assenza del titolare in tutti questi match in cui è stato chiamato in causa.

Dal punto di vista realizzativo la squadra atripaldese ha distribuito bene i punti. Il miglior marcatore dell’incontro è stato Spera con 11 punti, seguito da Passaro con 8 e Morrongiello con 7. A contribuire al successo anche il centrale Lombardi in una gara in cui tutta la squadra ha offerto una prova di grande compattezza.

Con questo successo la Guancia Volley Academy conclude la regular season al terzo posto con 33 punti. Davanti agli atripaldesi la capolista Pomigliano, che chiude a 35 punti, gli stessi del Volla, ma con il primato in classifica grazie al vantaggio nello scontro diretto.

Archiviata la stagione regolare, ora si apre il capitolo più atteso: i play off. In attesa che la federazione ufficializzi date e composizione dei gironi, le avversarie della Guancia Volley Academy dovrebbero essere Afragola Volley, Volley Volla e Vesuvio Volley.

La squadra di coach Modica si prepara quindi alla fase decisiva della stagione con entusiasmo e fiducia, forte di un gruppo giovane ma sempre più consapevole dei propri mezzi.

