L’Unicusano Avellino Basket lancia l’iniziativa ‘Back – to – Back’

Pubblicato in data: 11/3/2026 alle ore:16:14 • Categoria: Avellino Basket

In occasione della doppia sfida interna in programma al PalaDelMauro, l’Unicusano Avellino Basket lancia la promo “Back-to-Back”, un’iniziativa dedicata a tutti i tifosi della squadra irpina.

L’offerta consentirà di acquistare un unico biglietto a prezzo agevolato per assistere a due partite di campionato:

sabato 14 marzo alle ore 20.30 contro la Real Sebastiani Rieti, recupero della 27ª giornata;

sabato 21 marzo alle ore 20.30 contro la Benedetto XIV Cento, gara valida per la 31ª giornata.

L’offerta sarà valida esclusivamente in prevendita fino alle ore 12.00 di sabato 14 marzo.

I ticket potranno essere acquistati da domani, mercoledì 11 marzo, sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. La biglietteria del PalaDelMauro, invece, rispetterà i seguenti giorni ed orari:

 

Mercoledì 17.00-19.00

Giovedì 17.00-19.00

Venerdì 17.00-19.00

Sabato 10.00-12.00

Nel pomeriggio di sabato il botteghino aprirà alle ore 17.00, ma non sarà più possibile usufruire della promozione.

 

Questi i prezzi della promo ‘Back to Back’:

Curva Sud: € 10 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 30 ;

Tribuna Terminio Superiore: €23 ;

Tribuna Vip: € 40 ;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 30 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €23;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Prezzi della gara singola:

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 ;

Tribuna Terminio Superiore: €15 ;

Tribuna Vip: € 40 ;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: € 15 euro;

Tribuna Vip: € 7 euro

 

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.

