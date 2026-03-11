Nuovi loculi cimiteriali, il Comune pubblica il bando: via alle prenotazioni per 100 posti

Il Comune di Atripalda avvia la procedura per la prenotazione dei nuovi loculi cimiteriali di prossima realizzazione. Con un avviso pubblico firmato dal II Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Servizi Cimiteriali, l’amministrazione ha aperto la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei cittadini per l’assegnazione in concessione trentennale di 100 loculi di nuova costruzione all’interno del cimitero comunale.

Potranno presentare domanda i cittadini con almeno 55 anni di età residenti ad Atripalda oppure che vi abbiano risieduto per almeno 15 anni, anche non consecutivi. Il bando è aperto anche ai richiedenti over 55 parenti fino al terzo grado di residenti nel comune o che abbiano defunti sepolti nel cimitero cittadino. La concessione non potrà essere rilasciata a persone o enti che intendano farne oggetto di lucro o speculazione.

La durata della concessione è fissata in trent’anni e decorrerà dalla data della prima sepoltura. I prezzi variano in base alla fila del loculo: si parte da 2.340 euro per la quinta fila fino a 2.860 euro per la seconda. Per la prima fila il costo è di 2.600 euro, mentre per la terza e la quarta si pagheranno rispettivamente 2.730 e 2.470 euro.

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 16 marzo e fino alle ore 12 del 31 marzo 2026 utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso gli uffici del settore Lavori pubblici. Le istanze potranno essere consegnate a mano al protocollo dell’ente, inviate tramite raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la ricevuta di pagamento dell’acconto pari al 50% del prezzo di concessione del loculo scelto. La graduatoria sarà formata in base all’ordine di presentazione delle richieste al protocollo comunale. Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda e potrà prenotare al massimo due loculi.