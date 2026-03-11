Partita la prevendita in vista della gara Entella–Avellino

Pubblicato in data: 11/3/2026 alle ore:15:08 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Entella – Avellino che verrà disputata Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 30^ giornata del campionato di serie B partirà domani, martedì 10 marzo 2026, alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti (denominato “Gradinata Nord“) dello stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari (GE) per un totale di 1729 posti. A seguito di decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, i residenti nella regione Campania non potranno acquistare settori differenti dalla “Gradinata Nord” ed inoltre è prevista l’incedibilità dei titoli. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito TicketOne. I biglietti avranno un costo di 14,00 euro compresi i diritti di prevendita. I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo e-mail accrediti@entella.it entro il termine perentorio di sabato 14 marzo (ore 13:00). La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 14 marzo 2026. ITINERARIO L’uscita autostradale obbligatoria è quella di Lavagna ed il parcheggio riservato è adiacente l’ingresso del settore.

