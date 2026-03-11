  
gioved� 12 marzo 2026
Flash news:   Canile di Atripalda verso la chiusura, FdI attacca: “Cani trasferiti ai privati con costi sestuplicati”. Foto Canile di Atripalda, scoppia la polemica: Renzulli (Abc) difende l’Aipa Nuovi loculi cimiteriali, il Comune pubblica il bando: via alle prenotazioni per 100 posti L’Unicusano Avellino Basket lancia l’iniziativa ‘Back – to – Back’ La Guancia Volley Academy supera Volley World Napoli con un netto 3 a 0 Partita la prevendita in vista della gara Entella–Avellino Giustizia e referendum, confronto ad Atripalda alla Biblioteca “Cassese” 8 Marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. L’appello dei Carabinieri: “trovate sempre il coraggio di denunciare abusi e violenze” GianMarco Tognazzi ad Atripalda: il ricordo del padre Ugo e l’appello a difendere la cultura. Foto Russo al 92’, l’Avellino torna a vincere: Padova battuto 1-0 al Partenio

Partita la prevendita in vista della gara Entella–Avellino

Pubblicato in data: 11/3/2026 alle ore:15:08 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Entella – Avellino che verrà disputata Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 30^ giornata del campionato di serie B partirà domani, martedì 10 marzo 2026, alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti (denominato “Gradinata Nord“) dello stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari (GE) per un totale di 1729 posti.

A seguito di decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, i residenti nella regione Campania non potranno acquistare settori differenti dalla “Gradinata Nord” ed inoltre è prevista l’incedibilità dei titoli.

ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito TicketOne.

I biglietti avranno un costo di 14,00 euro compresi i diritti di prevendita.

I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo e-mail accrediti@entella.it entro il termine perentorio di sabato 14 marzo (ore 13:00).

La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 14 marzo 2026.

ITINERARIO

L’uscita autostradale obbligatoria è quella di Lavagna ed il parcheggio riservato è adiacente l’ingresso del settore.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *