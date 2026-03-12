Con determina di settore n°23RS del 10/03/2026 il settore Ambiente del Comune di Atripalda ha stabilito l’impegno di spesa per spostare i cani presenti nel canile municipale di Atripalda presso strutture della Dog Kennel Service con sede in Taurano, con conseguente chiusura di uno dei canili più antichi e meglio tenuti della provincia di Avellino, ciò grazie all’encomiabile lavoro portato avanti da decenni dai volontari dell’AIPA.

La chiusura del canile ha creato molta preoccupazione nei cittadini che, attraverso i social – in particolar modo sulla la pagina Facebook “Sei di Atripalda se” – hanno lanciato un grido di allarme sia per evitare la chiusura del canile comunale sia per le future condizioni degli amici pelosi.

Nel leggere la determina si evince che, a seguito di avvisi esplorativi disattesi, l’amministrazione comunale ha optato per l’affidamento alla ditta privata Dog Kennel Service con sede in Taurano.

Come si legge nella stessa determina, i 45 cani saranno trasferiti presso 3 strutture sie in Morcone (Bn), Montoro (Av) e Nola (Na), con una spesa che ammonta ad €. 3,20 oltre iva per ogni cane per la durata di soli 120 giorni, per un totale di pari ad €. 21.081,00.

Ebbene, in considerazione del fatto che, come si evince dalle precedenti determine (a titolo esemplificativo la N. 15RS/266RG del 02/03/2026), fino ad oggi l’Amministrazione Comunale ha rimborsato all’AIPA il costo di €. 0,50 al giorno per ogni cane, tra l’altro consentendo all’AIPA di far diventare il canile di Atripalda un vero e proprio fiore all’occhiello, ci chiediamo:

• Come mai l’Amministrazione Comunale ha deciso di affidare ad una ditta privata la gestione dei cani, più che sestuplicando la spesa?

• Come mai il Sindaco – in considerazione del fatto che ogni forma di attività svolta dall’Amministrazione comunale passa attraverso la ACM (la locale municipalizzata) – non abbia pensato di affidare la gestione della struttura proprio alla società municipalizzata ACM?

ESPRIMIAMO FORTE PREOCCUPAZIONE SIA SULLA SORTE DEGLI AMICI PELOSI SIA DELLE CASSE COMUNALI.

Chiediamo all’Amministrazione Comunale revocare la determina e di attuare quanto è in suo potere al fine di scongiurare la chiusura del canile di Atripalda, al fine di salvaguardare sia gli amici pelosi che le Casse Comunali.

Antonio Prezioso

Coordinatore cittadino FDI Atripalda