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La Guancia Volley Academy ai Play-Off per la promozione in Serie B Maschile

Pubblicato in data: 12/3/2026 alle ore:18:21 • Categoria: Pallavolo, Pallavolo Atripalda, Sport

Con la conclusione della regular season del campionato di Serie C Maschile, prende ufficialmente il via la Fase 2 dei Play-Off, che metterà in palio le promozioni in Serie B Maschile 2026-2027.

Al termine della stagione è stata stilata una classifica avulsa tra le squadre dei vari gironi. Le prime 8 classificate si sono qualificate alla Fase 2 dei Play-Off.

Le otto squadre qualificate sono state suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuno. Ogni girone disputa un mini-campionato con gare di andata e ritorno, per un totale di 6 giornate,

durante le quali tutte le squadre si affrontano due volte. Gli accoppiamenti iniziali sono determinati proprio in base alla posizione nella classifica avulsa.

Il sistema di promozione prevede: le prime classificate dei due gironi saranno promosse direttamente in Serie B Maschile 2026-2027; le due vincitrici dei gironi si affronteranno inoltre in gara secca su campo neutro per assegnare il titolo di Campione Regionale di Serie C 2025-2026; le seconde classificate dei due gironi si sfideranno invece in una doppia gara (andata e ritorno). In

caso di parità si disputerà uno spareggio decisivo: la vincente conquisterà la terza promozione in Serie B.

Dopo una prima diramazione rettificata dalla federazione nelle ultime ore, La Guancia Volley Academy è stata inserita nel Girone C insieme a Afragola Volley, ASD Volley Volla e ASD Ischia Pallavolo.

Il calendario delle gare:

21 marzo 2026 – ore 18:30 Guancia Volley Academy vs Afragola Volley

28 marzo 2026 – ore 18:30 Guancia Volley Academy vs ASD Volley Volla

10 aprile 2026 – ore 16 :30 ASD Ischia Pallavolo vs Guancia Volley Academy

18 aprile 2026 – ore 20:00 Afragola Volley vs Guancia Volley Academy

25 aprile 2026 – ore 18:00 ASD Volley Volla vs Guancia Volley Academy

2 maggio 2026 – ore 16:30 Guancia Volley Academy – ASD Ischia Pallavolo

Sei partite decisive che determineranno la classifica finale del girone e l’accesso alle promozioni.

La Guancia Volley Academy è pronta a giocarsi le proprie carte in questa fase decisiva della stagione, con l’obiettivo di continuare a sognare la Serie B.

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