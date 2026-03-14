Atripalda, lunedì primo Consiglio comunale convocato dal presidente Barbarisi

Pubblicato in data: 14/3/2026 alle ore:21:04 • Categoria: Attualità, Comune, Politica •

Prima convocazione del Consiglio comunale firmata dal neo presidente Raffaele Barbarisi ad Atripalda. L’assise cittadina è stata fissata in seduta straordinaria pubblica per lunedì 16 marzo 2026 alle ore 11 nella sala consiliare di Piazza Municipio, con eventuale seconda convocazione prevista per martedì 17 marzo alla stessa ora. All’ordine del giorno un unico punto: l’accettazione della donazione dell’intera collezione libraria e dell’archivio documentario del professor Carlo Giuliano Franciosi a favore del Comune di Atripalda. La seduta rappresenta il primo Consiglio comunale convocato dal presidente Barbarisi dopo la sua elezione alla guida dell’assemblea cittadina. La proposta di accettazione della donazione punta a valorizzare e rendere fruibile alla comunità il patrimonio librario e documentale del professore, che potrebbe andare ad arricchire il patrimonio culturale della città.

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