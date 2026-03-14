Domani le Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino: in corsa per un seggio il vicesindaco Domenico Landi

Si sono regolarmente costituiti il Seggio centrale e la Sottosezione per le Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino, con il formale insediamento dei componenti i predetti Uffici elettorali per le conseguenti operazioni di rito.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domani, DOMENICA 15 marzo 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio DOMENICA dalle ore 20:00, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.Tali operazioni saranno riprese in diretta streaming live e visibili sul sito internet della Provincia di Avellino https://www.provincia.avellino.it/hh/index.php.

Nel corso della giornata di domani verranno rese note le percentuali di affluenza al Seggio centrale e alla Sottosezione alle ore 12:00, alle ore 17:00 e l’affluenza definitiva dopo la chiusura delle operazioni di voto alle ore 20:00.

Nella giornata di LUNEDI’ 16 marzo 2026, l’Ufficio Elettorale procederà alle operazioni di competenza con la proclamazione degli eletti alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare “Aula Pietro Foglia” della Provincia di Avellino.