  
domenica 15 marzo 2026
Flash news:   Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino: alle 17 ha votato il 72,66% del corpo elettorale Colpo salvezza dell’Avellino a Chiavari: Russo e Cancellotti stendono l’Entella Urne aperte da questa mattina a Palazzo Caracciolo per le elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino: l’affluenza delle 12 La Scandone Avellino oggi sfida la Pallacanestro Antoniana L’Unicusano Avellino Basket batte Rieti e vola in zona play-off Atripalda, lunedì primo Consiglio comunale convocato dal presidente Barbarisi Domani le Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino: in corsa per un seggio il vicesindaco Domenico Landi Il presidente della Guancia Volley Academy traccia il bilancio alla vigilia dei playoff Canile di Atripalda, la volontaria Daniela Ciampi: “Chiusura troppo affrettata, non ci hanno dato il tempo di organizzare le adozioni” Chiude il canile di Atripalda: cani trasferiti tra Taurano, Nola e Benevento. Scoppia la polemica. Il sindaco ha voluto chiarire la situazione con un lungo messaggio rivolto ai cittadini

Domani le Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino: in corsa per un seggio il vicesindaco Domenico Landi

Pubblicato in data: 14/3/2026 alle ore:20:36 • Categoria: Politica

Si sono regolarmente costituiti il Seggio centrale e la Sottosezione per le Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino, con il formale insediamento dei componenti i predetti Uffici elettorali per le conseguenti operazioni di rito.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domani, DOMENICA 15 marzo 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio DOMENICA dalle ore 20:00, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.Tali operazioni saranno riprese in diretta streaming live e visibili sul sito internet della Provincia di Avellino https://www.provincia.avellino.it/hh/index.php.

Nel corso della giornata di domani verranno rese note le percentuali di affluenza al Seggio centrale e alla Sottosezione alle ore 12:00, alle ore 17:00 e l’affluenza definitiva dopo la chiusura delle operazioni di voto alle ore 20:00.

Nella giornata di LUNEDI’ 16 marzo 2026, l’Ufficio Elettorale procederà alle operazioni di competenza con la proclamazione degli eletti alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare “Aula Pietro Foglia” della Provincia di Avellino.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *