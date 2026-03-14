Il presidente della Guancia Volley Academy traccia il bilancio alla vigilia dei playoff

Il presidente della Guancia Volley Academy Luca Guancia traccia il bilancio della stagione alla vigilia dei playoff, partendo dal terzo posto conquistato nel campionato di Serie C. “Il bilancio di quest’anno, chiuso al terzo posto, per noi è sicuramente positivo. Era il nostro primo anno in Serie C e siamo riusciti a formare una buona squadra, unendo esperienza e giovani. Durante la stagione abbiamo avuto anche qualche passo falso, ma credo sia normale e succede a tutte le squadre nel corso del campionato. Siamo comunque felici di aver raggiunto il nostro obiettivo che erano iplayoff e siamo pronti ad affrontarli nel miglior modo possibile. La squadra si sta allenando e mentalmente siamo già con la testa lì”.

Il presidente sottolinea poi l’importanza del settore giovanile, considerato il cuore del progetto

della società. “Per noi il vivaio e la valorizzazione dei ragazzi del nostro settore giovanile è

fondamentale. Quest’anno, come negli altri anni, stiamo puntando tantissimo su di loro. Basti

pensare che cinque ragazzi delle nostre giovanili sono ormai fissi nella nostra Serie C e si stanno

giocando la promozione in Serie B. Alcuni di loro, come Vittorio Rivellini, Christian Converso e

Michele Morrongiello, sono anche titolari e stanno facendo ottime prestazioni. Sicuramente l’aiuto

dei ragazzi più esperti, come Antonio Guancia o Michele De Prisco, può dare una mano importante

alla loro crescita sia dal punto di vista tecnico che mentale”. Il lavoro con i giovani prosegue anche

nei campionati di categoria. “A breve giocheremo la finale dell’Under 19, dove i ragazzi sono

protagonisti, e faremo anche la semifinale di Under 17, dove ci sono due elementi che sono inseriti

anche nel campionato di Serie C”.

Ora l’attenzione è tutta rivolta ai playoff, che rappresentano un momento importante per una

società giovane ma ambiziosa. “Qualunque sia il risultato, per noi è già un’esperienza bellissima.

Siamo una società molto giovane ma abbiamo sempre avuto ambizione e abbiamo lavorato tanto

per arrivare fino a qui. Il girone dei playoff sarà molto duro: affronteremo squadre come Volla,

Afragola e Ischia. Volla e Ischia facevano parte del nostro girone mentre Afragola è stata la squadra

da battere, avendo perso solo una partita in tutta la stagione. Noi però siamo pronti e conosciamo

la nostra forza. Abbiamo anche ragazzi di esperienza come Michele De Prisco, Antonio Guancia,

Francesco Spera, Luigi Del Gaizo e Simone Monda che hanno già giocato partite importanti e quindi

ho la massima fiducia nella mia squadra”.

Per la città di Atripalda, storicamente legata alla pallavolo, la partecipazione ai playoff rappresenta

motivo di grande orgoglio. “Per Atripalda, che ha sempre vissuto la pallavolo con grande passione,

portare i playoff è per noi un motivo di orgoglio. Lo sta dimostrando anche il pubblico che ci segue

alle partite e spesso anche in trasferta”. Guardando al futuro, la società continuerà a puntare sui

giovani e sul rafforzamento della struttura organizzativa. “Il nostro obiettivo resta quello di cresceresoprattutto con il settore giovanile. Sappiamo benissimo che il futuro sono i giovani e cercheremo

anche di implementare lo staff, perché gestire tutta la società non è semplice: quest’anno abbiamo

fatto nove campionati giovanili oltre alla Prima Divisione e alla Serie C. La Prima Divisione serve

proprio per mettere in luce i ragazzi più giovani e farli ambientare a un livello di gioco diverso

rispetto ai campionati under. Per quanto riguarda la Serie C, il nostro obiettivo nei prossimi anni è

quello di riportare Atripalda nelle categorie che ha già frequentato in passato. Intanto chiediamo a

tutti di starci vicino in questi playoff: i ragazzi daranno il mille per mille per provare a riportare Atripalda in una categoria che manca da anni”.