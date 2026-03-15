Consiglio Provinciale di Avellino, il Pd primo partito: exploit del centrodestra, uno a Davvero e M5S

Pubblicato in data: 15/3/2026 alle ore:23:50 • Categoria: Politica •

Urne chiuse a Palazzo Caracciolo per l’elezione dei dodici componenti del nuovo Consiglio Provinciale di Provincia di Avellino. Subito dopo la chiusura dei seggi è iniziato lo spoglio delle schede che definirà la composizione dell’assemblea di Palazzo Caracciolo. Dai primi dati sulle preferenze e sulla distribuzione dei seggi emerge il Partito Democratico come primo partito con tre consiglieri eletti. Tre seggi anche per Proposta Civica e per la lista Hirpinia Libera. Due rappresentanti dovrebbero andare invece per la lista Avanti, mentre la lista Davvero conquisterebbe un seggio, restando sul filo del bilico nella nuova geografia politica dell’ente. L’esito delle urne conferma il peso del Pd ma registra anche l’exploit del centrodestra, che rafforza la propria presenza nel parlamentino provinciale. Nelle prossime ore, con il completamento dello scrutinio e il calcolo del resto, sarà ufficializzata la composizione definitiva del nuovo Consiglio Provinciale.

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