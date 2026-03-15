Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino: alle 17 ha votato il 72,66% del corpo elettorale

Pubblicato in data: 15/3/2026 alle ore:17:19 • Categoria: Attualità, Politica •

Alle ore 17,00 hanno votato – complessivamente – 957 aventi diritto su 1.317, pari al 72,66% del corpo elettorale. Così nel dettaglio: Fascia A: 596 votanti su 841 – 70,86% Fascia B: 213 votanti su 257 – 82,9% Fascia C: 70 votanti su 117 – 59,8% Fascia D: 78 votanti su 102 – 76,5%

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