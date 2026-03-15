  
domenica 15 marzo 2026
Flash news:   Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino: alle 17 ha votato il 72,66% del corpo elettorale Colpo salvezza dell’Avellino a Chiavari: Russo e Cancellotti stendono l’Entella Urne aperte da questa mattina a Palazzo Caracciolo per le elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino: l’affluenza delle 12 La Scandone Avellino oggi sfida la Pallacanestro Antoniana L’Unicusano Avellino Basket batte Rieti e vola in zona play-off Atripalda, lunedì primo Consiglio comunale convocato dal presidente Barbarisi Domani le Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino: in corsa per un seggio il vicesindaco Domenico Landi Il presidente della Guancia Volley Academy traccia il bilancio alla vigilia dei playoff Canile di Atripalda, la volontaria Daniela Ciampi: “Chiusura troppo affrettata, non ci hanno dato il tempo di organizzare le adozioni” Chiude il canile di Atripalda: cani trasferiti tra Taurano, Nola e Benevento. Scoppia la polemica. Il sindaco ha voluto chiarire la situazione con un lungo messaggio rivolto ai cittadini

L’Unicusano Avellino Basket batte Rieti e vola in zona play-off

Pubblicato in data: 15/3/2026 alle ore:09:14 • Categoria: Avellino Basket

L’Unicusano Avellino Basket supera in maniera brillante la Real Sebastiani Rieti con il punteggio di 86-71 per la quinta vittoria consecutiva. Partita intensa come nelle attese, magari non bellissima, ma che l’Unicusano ha saputo gestire e giocare come doveva. La vittoria ha visto tra i protagonisti Giovanni Pini, che ha giocato un terzo periodo enciclopedico su entrambe le metà campo, trovando la collaborazione di Mussini, miglior relaizzatore con 24 punti. In doppia cifra anche Jurkatamm, Grande e Chandler. A commentare la gara a fine partita gli assistenti Mazzalupi e Formato. “Dovevamo portare a casa la vittoria, siamo fieri di aver raggiunto questo successo. Come assistenti rappresentiamo tutto lo staff e dietro una grande vittoria, c’è un grande lavoro di insieme” ha dichiarato Mazzalupi. “Il risultato ci premia, abbiamo migliorato alcuni aspetti difensivi e vinto una partita importante” ha commentato Formato. Domenica prossima si torna al PalaDelMauro per affrontare Cento

PRIMO QUARTO

Partita da subito intensa con le difese che prevalgono. Rieti fatica a trovare la strada del canestro, mentre Avellino vola sul +7 (9-2). Gli ospiti stoppano la gara con un time-out. Break di 2-6 per gli ospiti, che rientrano sul -3 (11-8). Avellino torna sul +7 (17-10). I biancoverdi toccano il +11 (22-11). Il quarto termina con un canestro di Guariglia che fissa il punteggio sul 25-16.

SECONDO QUARTO

Nel secondo quarto é Mian a tenere i suoi in partita e con un gioco da 4 punti ripota Rieti sul 28-20. In una partita molto spezzettata dai falli, i liberi fanno la differenza e con un parziale di 5-0 Rieti rientra sul 32-27. Avellino respinge l’assalto riportandosi sul 38-31. Il primo tempo termina con Avellino avanti 45-35.

TERZO QUARTO

Il terzo quarto si apre con i biancoverdi che si involano sul 48-36, ma la risposta dei reatini non si fa attendere tornando sul -9 (48-39). Avellino con Grande che con cinque punti di fila tocca il +14 (53-39). Dopo una lunga battaglia il quarto termina 58-51.

QUARTO QUARTO

Piccin da tre riporta Rieti sul -5 (61-56). La partita è più aperta che mai e si decide sui dettagli. Udom riporta Rieti sul 63-60. Con un enciclopedico Pini su entrambe le metà campo e Mussini in coppia con Jurkatamm , l’Unicusano ritorna avanti di 10 (74-61). Al termine di una partita spigolosa Avellino vince 86-71.

Unicusano Avellino Basket – RSR Sebastiani Rieti 86-71 (25-16, 20-19, 14-16, 27-20)

Unicusano Avellino BasketFederico Mussini 24 (5/12, 2/4), Mikk Jurkatamm 16 (1/1, 3/5), Alessandro Grande 15 (3/3, 2/6), John watson Chandler iii 12 (3/4, 1/2), Giacomo Dell’agnello 8 (3/4, 0/0), Giovanni Pini 3 (1/1, 0/0), Andrea Zerini 2 (1/1, 0/0), Jaren Lewis 2 (1/4, 0/0), Rei Pullazi 2 (0/0, 0/3), Lucas Fresno 2 (1/1, 0/1), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0), Emidio Zaccardi 0 (0/0, 0/0).

Coach: Di Carlo

Tiri liberi: 24 / 30 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Andrea Zerini 8) – Assist: 15 (Federico MussiniGiovanni Pini 4)

RSR Sebastiani RietiFabio Mian 19 (3/7, 3/5), Tommaso Guariglia 16 (6/10, 0/2), Liam Udom 12 (2/5, 0/4), Mattia Palumbo 6 (3/7, 0/0), Dustin Hogue 6 (1/2, 0/0), Darius Perry 5 (1/4, 1/8), Lorenzo Piccin 5 (0/0, 1/1), Davide Pascolo 2 (1/1, 0/0), Giorgio Piunti 0 (0/5, 0/0), Matteo Bogliardi 0 (0/1, 0/0)

Coach: Ciani

Tiri liberi: 22 / 28 – Rimbalzi: 24 9 + 15 (Tommaso GuarigliaGiorgio Piunti 5) – Assist: 12 (Mattia Palumbo 5)

ARBITRI

Mauro Moretti, Fabio Ferretti, Alberto Morassutti

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *