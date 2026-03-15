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Urne aperte da questa mattina a Palazzo Caracciolo per le elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino: l’affluenza delle 12

Pubblicato in data: 15/3/2026 alle ore:12:21 • Categoria: Politica

Alle ore 12,00 hanno votato – complessivamente – 668 aventi diritto su 1.317, pari al 50,72% del corpo elettorale.

Così nel dettaglio:

Fascia A: 417 votanti su 84149,58%

Fascia B: 143 votanti su 25755,64%

Fascia C: 53 votanti su 11745,3%

Fascia D: 55 votanti su 10253,92%

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