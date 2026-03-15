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Urne chiuse a Palazzo Caracciolo per le elezioni deI dodici componenti del nuovo Consiglio Provinciale di Avellino: ora il via allo spoglio

Pubblicato in data: 15/3/2026 alle ore:21:02 • Categoria: Attualità, Politica

Alle ore 20,00 hanno votato – complessivamente 1.230 aventi diritto su 1.317, pari al 93,39% del corpo elettorale.

Così nel dettaglio:

Fascia A: 767 votanti su 84191,2%

Fascia B: 249 votanti su 25796,88%

Fascia C: 113 votanti su 11796,58%

Fascia D: 101 votanti su 10299,01%

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