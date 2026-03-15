Urne chiuse a Palazzo Caracciolo per le elezioni deI dodici componenti del nuovo Consiglio Provinciale di Avellino: ora il via allo spoglio

Pubblicato in data: 15/3/2026 alle ore:21:02 • Categoria: Attualità, Politica •

Alle ore 20,00 hanno votato – complessivamente – 1.230 aventi diritto su 1.317, pari al 93,39% del corpo elettorale. Così nel dettaglio: Fascia A: 767 votanti su 841 – 91,2% Fascia B: 249 votanti su 257 – 96,88% Fascia C: 113 votanti su 117 – 96,58% Fascia D: 101 votanti su 102 – 99,01%

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.