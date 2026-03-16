Apre la prevendita per Sampdoria–Avellino

Pubblicato in data: 16/3/2026 alle ore:18:27 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Sampdoria – Avellino che verrà disputata Domenica 22 marzo 2026 alle ore 17:15 e valevole per la 32^ giornata del campionato di serie B partirà domani, martedì 17 marzo 2026, alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova per un totale di 871 posti. A seguito della Determina n. 10/26, emessa in data 10 marzo 2026 dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, si informa che è disposto il divieto di vendita dei biglietti per i settori locali ai residenti nella Regione Campania. I tifosi biancoverdi potranno, dunque, acquistare soltanto i titoli d’accesso per il settore ospiti. I ticket saranno disponibili online e presso i punti vendita del circuito TicketOne. I biglietti avranno un costo di 15,00 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 21 marzo 2026.

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