Elezioni provinciali di Avellino, i voti di lista e i dodici consiglieri eletti

Pubblicato in data: 16/3/2026 alle ore:08:01 • Categoria: Politica •

Il Partito Democratico si conferma primo partito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino con 25.435 voti, conquistando tre seggi. Seguono Proposta Civica per l’Irpinia con 22.085 voti e Hirpinia Libera con 19.367 voti, entrambe con tre eletti. Due seggi per Avanti per l’Irpinia con 13.148 voti, mentre Davvero Avellino con 737 voti ottiene un consigliere. I dodici eletti, in ordine di preferenze: Fausto Picone (Proposta Civica per l’Irpinia) – 6.729

Mauro Piccolo (Hirpinia Libera) – 5.570

Enrico Montanaro (Proposta Civica per l’Irpinia) – 5.565

Pino Graziano (Avanti per l’Irpinia) – 4.691

Marino Sarno (Hirpinia Libera) – 4.682

Katia Renzulli (Proposta Civica per l’Irpinia) – 4.263

Marcantonio Spera (Partito Democratico) – 3.999

Luigi D’Angelis (Partito Democratico) – 3.963

Umberto Iovino (Partito Democratico) – 3.771

Domenico “Mimmo” Landi (Hirpinia Libera) – 3.523

Carmela Gonnella (Avanti per l’Irpinia) – 2.694

Rossella Favorito (Davvero Avellino) – 2.289



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