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Elezioni provinciali di Avellino, i voti di lista e i dodici consiglieri eletti

Pubblicato in data: 16/3/2026 alle ore:08:01 • Categoria: Politica

Il Partito Democratico si conferma primo partito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino con 25.435 voti, conquistando tre seggi. Seguono Proposta Civica per l’Irpinia con 22.085 voti e Hirpinia Libera con 19.367 voti, entrambe con tre eletti. Due seggi per Avanti per l’Irpinia con 13.148 voti, mentre Davvero Avellino con 737 voti ottiene un consigliere.

I dodici eletti, in ordine di preferenze:

  • Fausto Picone (Proposta Civica per l’Irpinia) – 6.729
  • Mauro Piccolo (Hirpinia Libera) – 5.570
  • Enrico Montanaro (Proposta Civica per l’Irpinia) – 5.565
  • Pino Graziano (Avanti per l’Irpinia) – 4.691
  • Marino Sarno (Hirpinia Libera) – 4.682
  • Katia Renzulli (Proposta Civica per l’Irpinia) – 4.263
  • Marcantonio Spera (Partito Democratico) – 3.999
  • Luigi D’Angelis (Partito Democratico) – 3.963
  • Umberto Iovino (Partito Democratico) – 3.771
  • Domenico “Mimmo” Landi (Hirpinia Libera) – 3.523
  • Carmela Gonnella (Avanti per l’Irpinia) – 2.694
  • Rossella Favorito (Davvero Avellino) – 2.289
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