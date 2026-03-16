Elezioni provinciali di Avellino, i voti di lista e i dodici consiglieri eletti

Elezioni provinciali di Avellino, i voti di lista e i dodici consiglieri elettiPubblicato in data: 16/3/2026 alle ore:08:01 • Categoria: Politica •
Il Partito Democratico si conferma primo partito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino con 25.435 voti, conquistando tre seggi. Seguono Proposta Civica per l’Irpinia con 22.085 voti e Hirpinia Libera con 19.367 voti, entrambe con tre eletti. Due seggi per Avanti per l’Irpinia con 13.148 voti, mentre Davvero Avellino con 737 voti ottiene un consigliere.
I dodici eletti, in ordine di preferenze:
- Fausto Picone (Proposta Civica per l’Irpinia) – 6.729
- Mauro Piccolo (Hirpinia Libera) – 5.570
- Enrico Montanaro (Proposta Civica per l’Irpinia) – 5.565
- Pino Graziano (Avanti per l’Irpinia) – 4.691
- Marino Sarno (Hirpinia Libera) – 4.682
- Katia Renzulli (Proposta Civica per l’Irpinia) – 4.263
- Marcantonio Spera (Partito Democratico) – 3.999
- Luigi D’Angelis (Partito Democratico) – 3.963
- Umberto Iovino (Partito Democratico) – 3.771
- Domenico “Mimmo” Landi (Hirpinia Libera) – 3.523
- Carmela Gonnella (Avanti per l’Irpinia) – 2.694
- Rossella Favorito (Davvero Avellino) – 2.289
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