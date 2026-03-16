Feria di Primavera al Mercato Nero: tre serate tra stand-up comedy, live elettronico e teatro d’avanguardia

Dal 20 al 22 marzo, il Mercato Nero di Atripalda celebra l’equinozio di primavera con un weekend di eventi a ingresso libero che attraversa la comicità, la sperimentazione sonora e il teatro fisico.

Atripalda – Il Mercato Nero, realtà culturale indipendente con sede in Via Marino Caracciolo ad Atripalda, in Irpinia, annuncia la Feria di Primavera: tre serate consecutive — venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo — che segnano il ritorno della stagione con un programma articolato e multidisciplinare, ad ingresso libero.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti che il Mercato Nero porta avanti da mesi, confermando la propria vocazione a essere uno spazio aperto, popolare e sperimentale, capace di ospitare linguaggi diversi sotto uno stesso tetto. Gli spazi apriranno ogni sera a partire dalle ore 20:00.

20 marzo — Stand-Up Comedy con Raffaele Nolli

La serata inaugurale, a partire dalle ore 21:00, è dedicata alla stand-up comedy con lo spettacolo Nolli Fans di Raffaele Nolli, comico napoletano classe 1993. L’ingresso è gratuito.

Raffaele Nolli si è avvicinato al mondo comico attraverso i laboratori di cabaret, per poi trovare il proprio territorio naturale nella stand-up comedy. Vincitore del Premio Charlot, ha preso parte a trasmissioni televisive come ZeligLab e Viva RaiDuo con Ale e Franz. Il suo spettacolo propone una riflessione irriverente e senza filtri sulla società contemporanea e sui suoi vizi, con un tono diretto e una comicità che non risparmia nessuno, a partire da sé stesso. La serata è accompagnata da una selezione musicale per celebrare l’equinozio di primavera.

21 marzo — Free Machines: live jam session

Sabato 21 marzo, dalle ore 20:00 a mezzanotte, la Feria di Primavera ospita Free Machines, una sessione di live jam a otto mani ad ingresso libero. L’esibizione è costruita in tempo reale attraverso il dialogo tra macchine analogiche, sequencer e strumentazione hardware, in un processo compositivo collettivo che si sviluppa direttamente in presenza del pubblico.

Non si tratta di un concerto nel senso tradizionale, ma di un incontro sonoro aperto: groove, tensione elettronica e visioni condivise si intrecciano senza una scaletta predefinita, restituendo ogni volta un’esperienza irripetibile.

22 marzo — Teatro Nudo: “La violenza del tuo amore”

Domenica 22 marzo, il Mercato Nero ospita Teatro Nudo con tre repliche dello spettacolo La violenza del tuo amore, alle ore 19:00, 20:00 e 21:00. L’accesso al mercato è libero; per assistere allo spettacolo, che si svolgerà all’interno del Circolo dei Confusi appositamente oscurato, è consigliata la prenotazione.

Lo spettacolo è il penultimo appuntamento della rassegna dedicata al teatro fisico e d’avanguardia, che porta in scena i testi di Antonio Mocciola con l’interpretazione dell’attrice Antonella Formisano.Attori che scelgono di esibirsi completamente svestiti, affidano all’intensità della presenza corporea il compito di veicolare la densità drammaturgica del testo, interrogando l’intimità, la vulnerabilità e il confine tra spettatore e scena.

Un viaggio teatrale intenso e visionario che indaga il confine sottile tra devozione e tormento, tra amore divino e violenza dell’anima. Lo spettacolo esplora la figura di Gemma Galgani, mistica cattolica del primo Novecento, attraverso il prisma della fede, dell’ossessione e del calvario interiore. Riservato a un pubblico adulto (V.M. 18), si inserisce nella ricerca artistica di Storie Nude sui linguaggi del teatro contemporaneo.

Informazioni pratiche

Luogo: Mercato Nero – Via Marino Caracciolo, Atripalda (AV)

Date: venerdì 20, sabato 21, domenica 22 marzo 2025

Apertura spazi: ogni sera dalle ore 20:00

Ingresso: libero per tutte le serate (prenotazione consigliata per Teatro Nudo)