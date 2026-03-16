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Mimmo Landi eletto consigliere provinciale

Pubblicato in data: 16/3/2026 alle ore:00:14 • Categoria: Politica

Il vicesindaco di Atripalda Domenico “Mimmo” Landi è stato eletto nel nuovo Consiglio Provinciale di Avellino al termine dello scrutinio delle elezioni provinciali svoltesi a Palazzo Caracciolo. Landi era candidato nella lista “Hirpinia Libera”, espressione dell’area di centrodestra e in quota Forza Italia.

L’elezione arriva al termine della consultazione riservata a sindaci e consiglieri comunali della provincia, che ha rinnovato i dodici componenti dell’assise di Palazzo Caracciolo, con il Partito Democratico primo partito e un rafforzamento del centrodestra nel nuovo parlamentino provinciale. 

Per Atripalda si tratta di un risultato politico significativo: Landi porterà ora la rappresentanza della città del Sabato anche nell’assemblea provinciale.

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