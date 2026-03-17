Pd Avellino, De Luca: «Unità e candidato forte per vincere nel capoluogo». Alaia: «Partito radicato, ora nuova fase». Foto

Pd Avellino, De Luca: «Unità e candidato forte per vincere nel capoluogo». Alaia: «Partito radicato, ora nuova fase». FotoPubblicato in data: 17/3/2026 alle ore:09:17 • Categoria: Partito Democratico, Politica •
«Raggiunta una sintesi positiva che valorizza tutte le anime del partito», affermano Piero De Luca e Maurizio Petracca a margine del congresso provinciale che ha eletto ieri pomeriggio Marco Santo Alaia segretario. «Fase delicata: alle porte le amministrative del capoluogo, serve una coalizione ampia e un candidato capace di vincere».
I riferimenti dem insistono: «Unità imprescindibile del centrosinistra e discontinuità con il passato per riconquistare la città». E sulle prossime scadenze: «Avellino sarà decisiva anche in vista delle politiche 2027 e del referendum costituzionale, con il Pd impegnato per il No».
Alaia, appena eletto, guarda avanti: «Subito la segreteria e lavoro sulle amministrative». Poi il dato politico: «Siamo primo partito e radicati sul territorio, ma penalizzati dai meccanismi elettorali». E conclude: «Serve un candidato sindaco riconoscibile e un partito unito: il confronto anche acceso è un valore».
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