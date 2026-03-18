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Furto di generi alimentari e prodotti di bellezza all’interno di un supermercato di Atripalda: coppia dell’Est Europa denunciata dai Carabinieri

Pubblicato in data: 18/3/2026 alle ore:14:53 • Categoria: Cronaca

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia originaria dell’Est Europa di 41anni l’uomo e 33 la donna, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.

Nei giorni scorsi, la pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione, è intervenuta presso un noto supermercato di Atripalda a seguito della segnalazione relativa a due persone in atteggiamento sospetto.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato i soggetti che, bloccati all’esterno dell’esercizio e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di due borse contenenti generi alimentari e prodotti di bellezza, ancora etichettati e proventi di furto. La successiva perquisizione veicolare, permetteva di rinvenire ulteriori prodotti indebitamente asportati per un valore di circa 500euro.

La merce è stata restituita all’avente diritto e la coppia denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

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