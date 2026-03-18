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“Ponte di-Versi d’Amore” sabato ad Atripalda

Pubblicato in data: 18/3/2026 alle ore:14:27 • Categoria: Cultura

Sabato 21 marzo 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, la città di Atripalda diventerà il cuore pulsante delle culture poetiche. A partire dalle ore 16:30, presso la Sala Polifunzionale di Piazza Sparavigna (ingresso dalla Villa Comunale, adiacente la Biblioteca), si terrà l’evento dal titolo “Ponte di-Versi d’Amore”.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Associazione ACIPeA di Atripalda e l’Associazione POIESIS di Taranto, unite nell’intento di gettare un ponte ideale tra territori diversi attraverso il linguaggio universale del verso e dell’arte.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’Avv. Paolo Spagnuolo Sindaco di Atripalda, dell’On.le Alberta De SimoneScrittrice, del Gen. Antonio Caputo, Presidente di ASMENET Campania e del Cav. Giovanni Monopoli Presidente di POIESIS. L’introduzione sarà curata dalla poetessa e giornalista Laura Russo, mentre il coordinamento e la moderazione dell’intero evento saranno affidati Lucia Gaeta, Presidente di ACIPeA e anima dell’iniziativa.

“Ponte di-Versi d’Amore” sarà un’esperienza multisensoriale: il programma prevede la partecipazione del Monaghan Duo (iMaestri Verdiana Leone e Ivan Barbone) che cureranno gli interventi musicali, creando atmosfere sonore d’alto profilo e Angelo Della Pia, lo show-man irpino che porterà il suo estro e la sua energia. L’evento sarà arricchito dalle opere delle artiste Maria Rosaria Verrone e Sere-Nart, che esporranno le proprie creazioni in sala. Il racconto visivo dell’evento sarà affidato al fotografo Carmine Montefusco

In un’epoca di frammentazione, il “Ponte di-Versi” rappresenta la volontà di unire le sensibilità del Sud Italia, da Taranto ad Atripalda, celebrando la Bellezza come strumento di coesione sociale e civile. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo pomeriggio dedicato alla cultura e alle emozioni.

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