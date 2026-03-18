  
mercoled� 18 marzo 2026
Flash news:   Furto di generi alimentari e prodotti di bellezza all’interno di un supermercato di Atripalda: coppia dell’Est Europa denunciata dai Carabinieri Unicusano Avellino Basket – Sella Cento, scatta la prevendita “Ponte di-Versi d’Amore” sabato ad Atripalda Nuove indagini archeologiche ad Atripalda per riportare alla luce l’antica tomba a camera in via Tufara Ultimata la nuova area del Pronto soccorso della Città ospedaliera di Avellino: 1.400 metri quadrati pronti per il trasferimento delle attività Pd Avellino, De Luca: «Unità e candidato forte per vincere nel capoluogo». Alaia: «Partito radicato, ora nuova fase». Foto Unicusano Avellino Basket a sostegno della XII Edizione Camminata Rosa Provincia di Avellino, proclamati i nuovi consiglieri. Buonopane: «Si riparte dal bilancio e dalle opere per il territorio». Foto Totem e sensori per la sosta spenti ad Atripalda, Musto attacca: «Abbiamo spento un sistema che tutti ci invidiavano» Feria di Primavera al Mercato Nero: tre serate tra stand-up comedy, live elettronico e teatro d’avanguardia

Unicusano Avellino Basket – Sella Cento, scatta la prevendita

Pubblicato in data: 18/3/2026 alle ore:14:49 • Categoria: Avellino Basket

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma sabato 21 marzo alle ore 20.30 contro la Benedetto XIV Cento, incontro valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

I ticket potranno essere acquistati da oggi sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Da sabato sarà possibile comprare i biglietti anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari:

Giovedi: 17.00 – 19.00

Venerdi: 17.00 – 19.00

Sabato: 10.00-12.00

Questi i prezzi:

Curva Sud: € 7 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *