Avellino da batticuore: 3-2 al Südtirol, vittoria pesantissima

Pubblicato in data: 19/3/2026 alle ore:21:12 • Categoria: Avellino Calcio •

L’Avellino supera il Südtirol al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Dopo il vantaggio firmato Patierno, i biancoverdi subiscono il ritorno degli ospiti ma reagiscono con carattere: Besaggio ristabilisce l’equilibrio e Izzo firma il gol decisivo. Tre punti fondamentali e seconda vittoria consecutiva che rilanciano le ambizioni dei lupi di mister Ballardini in classifica ad un solo punto dai playoff.

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