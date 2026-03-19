Un canestro per la prevenzione: “l’Unicusano Avellino Basket e il Gruppo Galdieri insieme per la Camminata Rosa”

Questa mattina, presso la sala stampa del PalaDelMauro, è stata ufficialmente presentata l’iniziativa “Cucina Titanica Aggregativa”. L’evento, che coniuga sport, convivialità e impegno sociale, animerà il pre-partita della sfida Unicusano Avellino Basket – Sella Benedetto XIV Cento, in programma sabato 21 marzo. L’iniziativa organizzata dal club biancoverde, insieme al Gruppo Galdieri Auto, ha trovato il prezioso supporto dei partner Halley Campania e Polilop ed ha come finalità il sostegno alla XII Edizione della Camminata Rosa, rappresentata per l’occasione dal dr. Carlo Iannace.

Alla conferenza sono intervenuti il presidente dell’Unicusano Avellino Basket, Giuseppe Lombardi e Nino Galdieri, che hanno illustrato le finalità del progetto assieme al dottor Carlo Iannace, volto simbolo ed ideatore della Camminata Rosa e della lotta contro il tumore al seno. L’obiettivo è trasformare il palazzetto in un luogo di aggregazione, che vada oltre il rettangolo di gioco, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della prevenzione e della ricerca.

“Siamo da sempre impegnati nel sociale ed ora con grande piacere sosteniamo la Camminata Rosa – ha dichiarato Lombardi – che ogni anno raccoglie decine di migliaia di persone”.

Il dottore Carlo Iannace ringraziando del sostegno ricevuto: “ È un piacere poter contare sul contributo di questa iniziativa, perchè sport e solidarietà possono e devono camminare insieme”

“Sono onorato di dare un contributo di natura sociale, la Cucina Titanica Aggregativa, prassi portata avanti da anni, mette assieme le persone cucinando, condividendo e creando amicizia e armonia – ha affermato Nino Galdieri di Galdieri Auto -. Questa situazione calza a pennello con lo sport, che è aggregazione e livellamento sociale. Un ottimo connubio anche con la salute”.

L’Unicusano Avellino Basket intende ringraziare sentitamente tutti i partner che stanno rendendo possibile questa iniziativa.”Invitiamo tutta la cittadinanza e i tifosi a unirsi a noi a partire dalle ore 18:30 di sabato. Sarà un momento per stare insieme, sostenere una causa nobile e caricare l’ambiente in vista del match.”