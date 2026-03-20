Atripalda in lutto per la scomparsa dell’ex assessore al Commercio Vittorio Maietta.

A darne il triste annuncio la moglie Carmelina Spina, i figli Graziella, Roberta, Angelo e Paola, i generi Pietro Piccolo e Pietro Fiore, la nuora Carmela Loprevite e gli amatissimi nipoti Francesco, Maria Francesca e Ludovica, insieme a quanti in vita gli hanno voluto bene e ne hanno apprezzato le qualità umane.

Le esequie si terranno domani, sabato 21 marzo: il corteo funebre muoverà alle ore 15.30 da via Cesinali per raggiungere la chiesa della Madonna del Carmelo, dove alle ore 16 sarà celebrato il rito religioso. La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte al dolore.

Figura di riferimento nella vita imprenditoriale e pubblica della cittadina del Sabato: fu esponente cittadino della Dc e più volte assessore nel post terremoto.

Questo il ricordo del sindaco Paolo Spagnuolo:

Oggi Atripalda piange la scomparsa di Vittorio Maietta, una figura storica della nostra politica locale e già Assessore del nostro Comune. Con lui se ne va un pezzo importante della nostra storia civica e umana.

Di Vittorio conserverò ricordi personali preziosi. Mi mancherà la sua voce al telefono: non c’era “festività comandata” in cui non arrivasse, puntuale e graditissima, la sua chiamata per gli auguri. Un gesto di garbo, di rispetto e di attenzione che rivelava l’uomo d’altri tempi che era.

Ma mi mancheranno, ancor di più, le nostre chiacchierate. Fin da quando ero giovane e muovevo i primi passi, capitava di confrontarmi con lui per chiedergli un parere. La sua risposta iniziale era sempre la stessa, accompagnata da un sorriso e da una bonaria modestia: “Ma io ormai sono vecchio, la mia è la politica del passato!”.

Eppure, subito dopo quella premessa, arrivava la sua analisi. E i suoi consigli, immancabilmente, si rivelavano puntuali, saggi e straordinariamente lungimiranti. Sapeva leggere il presente con l’esperienza di chi ha vissuto profondamente le dinamiche del nostro territorio, offrendo sempre una prospettiva illuminante.

A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità atripaldese, mi stringo al dolore della famiglia esprimendo le più sentite condoglianze.

Ciao Vittorio, grazie per i tuoi preziosi insegnamenti e per il tuo immutato amore per Atripalda. Fai buon viaggio.

Cordoglio anche dal gruppo d’opposizione:

Il gruppo consiliare Atripalda Futura esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Vittorio Maietta, già assessore e amministratore del Comune di Atripalda.

Uomo concreto e imprenditore lungimirante, ha lasciato un segno autentico nella vita economica e sociale della nostra comunità, con attività avviate sin dagli anni ’80 e sviluppatesi anche nei comuni limitrofi.

Fu anche sindaco per breve tempo, in una stagione politica segnata da frequenti cambiamenti amministrativi.

Di lui resteranno l’eleganza, il senso pratico e l’impegno.

Un altro figlio illustre di Atripalda che ha contribuito a rendere grande la nostra comunità.

Ci stringiamo con affetto alla famiglia in questo momento di dolore.



Alla famiglia Maietta, al figlio professor Angelo, giungano le più sincere condoglianze da parte della redazione di AtripaldaNews